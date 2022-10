Trágico ataque a un futbolista español: fue internado tras ser apuñalado

Se trata de Pablo Marí, exdefensor del Flamengo y con actualidad en el Monza de la Serie A de Italia. Otras cuatro personas fueron heridas y una de ellas falleció.

El jugador español Pablo Marí, quien fuera campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, fue apuñalado este jueves por un hombre en un supermercado en la localidad de Assago, Milán. El futbolista, que ya se encuentra fuera de peligro tras ser trasladado a un hospital de la ciudad, fue una de las cinco víctimas del ataque, de las cuales una falleció.

Según revelaron fuentes policiales, el agresor, que fue apresado y trasladado a una dependencia policial, robó un cuchillo de las góndolas del supermercado en el centro comercial de Milanofiori y atacó de manera intempestiva a cinco personas. La persona asesinada era una joven de 30 años, empleado del supermercado en el sector de cajas, mientras que tres de los restantes heridos se encuentran internados en el hospital con cuadros de gravedad.

El medio italiano Sky reveló que Marí, jugador que pertenece al club Monza de la Primera División italiana, fue trasladado de forma inmediata al hospital Niguarda de Milán. Luego de haber sido atendido por los médicos, quienes constataron que su vida no corría peligro, fue visitado por integrantes del Monza, entre ellos el entrenador, Rafaelle Paladino, y el CEO del club, Adriano Galliani, quien fue el primero en dar declaraciones a la prensa para llevar tranquilidad sobre el estado de salud del jugador: "Pablo Marí ha sufrido una herida en la espalda, penetrante pero no ha tocado órganos vitales como pulmones. No está en peligro de vida, tiene problemas pero según me dicen se puede recuperar. Tiene músculos lesionados y tiene lesiones pero no es grave”.

Personal médico trasladando a Pablo Marí al hospital

“Está consciente y le están cosiendo, esto es lo que me dicen los enfermeros de la sala operatoria o similar. No está en peligro de vida”, manifestó Galliani, quien es un histórico exdirigente del AC Milán, en la época dorada de Silvio Berlusconi, donde llagron a consagrarse en la UEFA Champions League y el torneo local.

Agentes de la Policía informaron que el atacante, de 45 años, sufre desde hace casi un año una fuerte crisis depresiva, pero reconocieron que no saben los motivos que lo incentivaron a realizar el feroz ataque. Las primeras hipótesis sobre el hecho descartan que tenga que ver con un acto terrorista, aunque ya se inició la investigación de lo sucedido con varios testigos que confirmaron haber sentido "terror".

El Arsenal de Ingalterra, club dueño del pase del jugador de 29 años, se expresó en redes sociales para brindar todo su apoyo al futbolista: "Nuestros pensamientos están con Pablo Mari y las otras víctimas del terrible incidente del día de hoy en Italia. Hemos estado en contacto con el agente de Pablo y nos ha dicho que él está en el hospital y que no tiene heridas graves". Marí había arribado a los "Gunners" en 2020, luego de haber disputado la final de la Libertadores 2019 con Flamengo frente a River Plate y, en agosto de 2022, pasó a préstamo al club de Lombardía.

El comunicado del Monza tras el brutal ataque a Pablo Marí

Minutos después de la agresión que sufrió Marí en un seprmercado de Milán, el club Monza publicó un sentido mensaje hacia el jugador: "Querido Pablo, aquí estamos todos cerca de ti y tu familia, te amamos, sigue luchando como lo sabes hacer, eres un guerrero y te recuperarás pronto”.