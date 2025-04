Tottenham del Cuti Romero vs Eintracht Frankfurt: fecha, hora, formaciones y como ver en vivo

El Tottenham del Cuti Romero afrontará un desafío crucial en la Europa League cuando visite al Eintracht Frankfurt este jueves en Alemania, con la imperiosa necesidad de conseguir una victoria para mantenerse con vida en el torneo continental. El equipo dirigido por Ange Postecoglou llega al Deutsche Bank Park tras empatar 1-1 en la ida en Londres y en un momento crítico para su temporada, ya que ocupa el puesto 15 en la Premier League, por lo que el torneo europeo representa su última esperanza de salvación.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Tottenham y Eintracht Frankfurt, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Tottenham y Eintracht Frankfurt?

El partido entre Tottenham y Eintracht Frankfurt por la vuelta de los cuartos de final de la Europa League se jugará este jueves 17 de abril de 2025, a partir de las 16:00 horas (hora argentina) en el estadio Deutsche Bank Park de Frankfurt. El encuentro será arbitrado por el italiano Davide Massa y será transmitido en vivo por ESPN2 y podrá verse también vía streaming a través de Disney+.

El equipo de Londres llega a este partido en un momento complicado tras sufrir una dura derrota por 4-2 ante Wolverhampton en la Premier League el fin de semana pasado. Este resultado dejó a los Spurs en el puesto 15 de la tabla, a solo dos puntos de la zona de descenso, lo que ha aumentado considerablemente la presión sobre Ange Postecoglou. Con tan solo una victoria en sus últimos siete partidos como visitante en todas las competiciones, el panorama no es alentador para los londinenses.

En el encuentro de ida, disputado la semana pasada en el Tottenham Hotspur Stadium, el Frankfurt sorprendió al ponerse en ventaja a los seis minutos con gol de Hugo Ekitike. Sin embargo, los Spurs lograron reaccionar y empataron antes del descanso a través de Pedro Porro. El equipo inglés dominó en el segundo tiempo, pero se encontró con un muro llamado Kaua Santos, el joven arquero del Frankfurt que se convirtió en la figura del partido al mantener el empate.

La situación de Postecoglou es extremadamente delicada y ganar la Europa League parece ser la única salvación para su puesto de trabajo. El técnico australiano sabe que, en condiciones normales, su posición en la Premier League ya habría sido suficiente motivo para su despido, pero la directiva mantiene la esperanza de que pueda redimirse a través del torneo continental.

La historia no es favorable para el Tottenham en territorio alemán, ya que ha perdido seis de sus últimos siete visitas a equipos alemanes en fases eliminatorias de competiciones europeas, sin anotar en cuatro de los últimos cinco. Además, el hecho de no haber ganado en casa en la ida complica aún más su situación, pues solo en una ocasión en los últimos diez enfrentamientos europeos logró avanzar tras no ganar como local en el primer partido (la dramática semifinal ante Ajax en la Champions League 2019).

Por su parte, el Eintracht Frankfurt llega con el ánimo por las nubes tras conseguir una contundente victoria por 3-0 ante Heidenheim en la Bundesliga durante el fin de semana. Este resultado afianzó al equipo en zona de clasificación a la próxima Champions League, ubicándose con cinco puntos de ventaja sobre el quinto puesto, lo que les da tranquilidad incluso si no ganan la Europa League.

Los dirigidos por Dino Toppmöller son particularmente fuertes en su estadio en competiciones europeas, con cuatro victorias consecutivas esta temporada, incluyendo la goleada por 4-1 ante Ajax, además de triunfos sin recibir goles ante RFS, Slavia Praga y Ferencvaros. El Frankfurt busca alcanzar su tercera semifinal de Europa League, lo que los convertiría en el tercer equipo en lograr esta hazaña, después del Sevilla y el Manchester United.

Formaciones probables de Eintracht Frankfurt y Tottenham

El Tottenham afrontará este partido con la duda de su capitán y referente Son Heung-min, quien se perdió el encuentro ante Wolves por una lesión en el pie. Si bien Postecoglou cree que el surcoreano podrá estar disponible, su participación sigue siendo incierta. De confirmarse su presencia, Son podría establecer un nuevo récord de apariciones europeas para el club con 68 partidos.

Wilson Odobert no jugó el fin de semana para ser preservado pensando en este encuentro, mientras que Pedro Porro, Destiny Udogie y Micky van de Ven fueron suplentes ante el Wolverhampton y deberían regresar al once inicial. La buena noticia para Postecoglou es el regreso de Dejan Kulusevski, quien podría ser titular si Son no llega en condiciones óptimas. Sin embargo, Kevin Danso y Radu Dragusin continuarán ausentes por lesión.

Por el lado del Eintracht Frankfurt, el técnico Toppmöller recuperó a Can Uzun y Elye Wahi para el ataque durante la última semana, pero seguirá sin poder contar con el importante Ansgar Knauff debido a una lesión de rodilla.

El joven arquero Kaua Santos, quien fue la figura en Londres con múltiples atajadas decisivas, volverá a defender el arco alemán ya que Kevin Trapp sigue recuperándose de una lesión en la tibia y Jens Grahl no está registrado para jugar en Europa. Oscar Hojlund, quien jugó el fin de semana mientras jugadores como Hugo Larsson y Mario Götze descansaban pensando en este partido, no podrá participar por no estar inscrito en la lista europea.

Probable formación de Eintracht Frankfurt: Kaua Santos; Rasmus Kristensen, Robin Koch, Arthur Theate, Anthony Brown; Ellyes Skhiri, Tuta, Hugo Larsson; Mario Götze, Hugo Ekitike, Junior Dina Ebimbe.

Probable formación de Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky Van de Ven, Destiny Udogie; Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur, James Maddison; Brennan Johnson, Dominic Solanke, Son Heung-min.

Eintracht Frankfurt vs Tottenham: Ficha técnica