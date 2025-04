Sacudón por el DT de Brasil: tras el no de Ancelotti, ahora va por Jürgen Klopp

Tras el "no" de Ancelotti, Brasil está cerca de cerrar a Klopp

La Selección de Brasil continúa a la deriva tras la dura derrota por 4 a 1 ante la Selección Argentina en el Estadio Monumental y, después de la salida de Dórival Junior, comenzaron a sonar varios nombres. Luego de que tanto Carlo Ancelotti como Jorge Jesús descartaran la posibilidad de tomar las riendas de la "Verdeamarelha", surgió el nombre Jürgen Klopp y hay ilusión. Aunque todavía no hubo acuerdo al respecto, el exentrenador de Liverpool de Inglaterra se perfila para asumir.

Cabe destacar que luego de su despedida de los "Reds", el DT alemán que ganó todo en dicha institución se desempeñó como Director Global de Deportes del Grupo Red Bull pero, según trascendió, no la está pasando nada bien. Esto sería motivo suficiente para que no continuara en el cargo y la chance de que llegue a la "Canarinha" esté más latente que nunca. Claro que, no sería el único equipo que estaría dispuesto a dirigir en un futuro no muy lejano.

Jürgen Klopp, a un paso de ser técnico de la Selección de Brasil

Desde UOL Esporte de Brasil, "Klopp aceptaría ser el entrenador del seleccionado". Debido a que "no está feliz" en el Grupo Red Bull estaría dispuesto a trabajar en la "Verdeamarelha" en el camino que resta de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, aunque no se descarta a Real Madrid de España. Si es que Carlo Ancelotti no sigue en el "Merengue" una vez que finalice la temporada, el alemán que hizo historia en Liverpool también suena fuerte para ocupar su lugar.

Jürgen Klopp, campeón de todo con el Liverpool, suena fuerte para ser DT de Brasil

Los números de Klopp en su carrera como DT

Clubes : Mainz 05 y Borussia Dortmund de Alemania; Liverpool de Inglaterra.

: Mainz 05 y Borussia Dortmund de Alemania; Liverpool de Inglaterra. Partidos dirigidos : 1080.

: 1080. Triunfos : 588.

: 588. Empates : 256.

: 256. Derrotas : 236.

: 236. Títulos: 13. Borussia Dortmund (5) y Liverpool (8).

Además de Ancelotti, Jorge Jesús también rechazó ser el DT de Brasil

Desde Arabia Saudita y tras un partido de su Al-Hilal, el portugués dejó en claro cuáles son sus planes para el futuro y todo indica que Brasil no lo está, al menos por ahora. El DT portugués habló con los medios tras la igualdad de sus dirigidos ante el Al-Attifaq y sostuvo que ya habló con un directivo de la CBF al respecto y despejó todo tipo de rumores. "Sólo los escucho en los medios y no responderé a cosas que planteen los medios sin mí conocimiento, son cosas que no me incumben. No puedo controlar lo que se habla afuera y no hablo de un tema que no pueda controlar".