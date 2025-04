No es Ancelotti: un famoso DT descartó a Brasil tras la goleada de la Selección Argentina

No es Ancelotti: un famoso DT le dijo "no" a Brasil tras la goleada de Argentina

Semanas después de la durísima derrota de Brasil ante la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, el cargo de DT de la "Verdeamarelha" sigue vacante. La salida de Dorival Júnior debido a los malos resultados se confirmó, pero desde la Confederación Brasileña de Fútbol todavía no definieron al próximo técnico. Para colmo, uno de los candidatos descartó esa posibilidad.

Luego de los dichos recientes de Carlo Ancelotti sobre la chance de tomar las riendas de la "Canarinha", ahora otro entrenador habló al respecto. Se trata de Jorge Jesús, quien a lo largo de su recorrido ganó varios títulos y se perfilaba para asumir. Sin embargo, desde Arabia Saudita y tras un partido de su Al-Hilal dejó en claro cuáles son sus planes para el futuro y todo indica que Brasil no lo está, al menos por ahora.

Jorge Jesús descartó a la Selección de Brasil

El DT portugués habló con los medios tras la igualdad de sus dirigidos ante el Al-Attifaq y sostuvo que ya habló con un directivo de la CBF al respecto y despejó todo tipo de rumores. "Sólo los escucho en los medios y no responderé a cosas que planteen los medios sin mí conocimiento, son cosas que no me incumben. No puedo controlar lo que se habla afuera y no hablo de un tema que no pueda controlar".

Lo cierto es que, si bien falta un anuncio oficial, todos los medios deportivos brasileños coinciden en que la entidad que rige en el fútbol brasileño ya arregló la parte contractual con Jesús e, incluso, para acelerar su salida pagaría una cláusula de rescisión aproximada a los 2,5 millones de euros a Al Hilal, que vence el 30 de junio. La idea de los dirigentes brasileños es que el entrenador, de 70 años, asuma en la "Canarinha" antes del 3 de junio, día en el que el seleccionado chocará contra Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas, y firme un contrato hasta el Mundial 2026.

Jorge Jesús le dijo que "no" a la Selección de Brasil

Quién es Jorge Jesús, el posible próximo DT de Brasil

A pesar de ser un reconocido entrenador en el mundo del fútbol, Jesús tuvo que atravesar un camino duro para llegar a este presente. Nacido el 24 de julio de 1954 en Lisboa, Jorge Fernando Pinheiro de Jesus dio sus primeros pasos en el fútbol como mediocampista en el S.C. Olhanense. A los 35 años, en 1989, se retiró y decidió prepararse para una de sus pasiones: ser entrenador. Las primeras experiencias que tuvo como DT fueron en Amora FC, Felgueiras y Estrela Da Amadora, todos de Portugal.

Ya en 2009 dio el gran salto y tuvo su gran oportunidad como entrenador del Benfica, club en el que obtuvo 11 títulos y quedó en la historia, tras tres ligas locales, seis copas de liga portuguesa, una copa de Portugal y una supercopa de Portugal. Luego le llegó la chance de dirigir a otro coloso de su país: en 2015 se hizo cargo de Sporting de Lisboa, club al que dirigió tres temporadas, en consiguió una supercopa de Portugal y una Copa de la Liga, y que le permitió transformarse en el DT más ganador de Portugal con 13 títulos.

A partir de allí, Jorge decidió probar sus cualidades en el fútbol extranjero y la experiencia fue más que satisfactoria. Después de su primer paso por Al Hilal, en 2019 desembarcó en Flamengo, club en el que fue bicampeón en solo una temporada a sus 65 años, para luego regresar a Benfica un año después.