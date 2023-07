Ramón Díaz, a un paso de firmar contrato con un grande de Brasil

Luego de su paso por el Al Hilal de Arabia Saudita, Ramón Díaz está a un paso de firmar contrato con un equipo grande del fútbol brasileño.

Ramón Díaz está a un paso de dirigir a un equipo importante de Brasil luego de su paso por el Al Hilal de Arabia Saudita. Tras las despedida de la mencionada institución trascendió que asumirá nuevamente el cargo de DT para la larga lista que tiene en su carrera. Será la onceava vez que trabaje como líder de un cuerpo técnico luego de pasar por nueve clubes y una selección desde su debut con River Plate en 1995.

Quien apuntó al entrenador riojano fue nada más y nada menos que el Vasco Da Gama, que no atraviesa su mejor momento en lo que va del 2023. En los últimos puestos del Brasileirao con 14 fechas disputadas, los de Rio de Janeiro saben que necesitan salir del fondo y pensaron en el estratega que dejó su huella en la historia del "Millonario". De todos modos, todavía resta un pequeño detalle para que esto se concrete.

Mientras los hinchas del Vasco esperaban por la llegada de Gustavo Alfaro, finalmente esto no sucedió y la dirigencia puso sus ojos en Ramón Díaz. Si bien hubo contactos, el técnico argentino no firmó su vínculo y todo indica que llegaría en los próximos días a Brasil para sellarlo. Será una nueva oportunidad para demostrar su potencial y que no es casualidad la cantidad de títulos que cosechó con el paso de los años.

Desde su arribo al "Millonario" en 1995, el "Pelado" tuvo varias etapas y en el medio pasó por San Lorenzo de Almagro, Independiente y América de México. Además, en Arabia Saudita estuvo al mando del Al Hilal y el Al Ittihad, mientras que también comandó a Libertad de Paraguay, Pyramids de Egipto y Al Nasr de Dubai. Con respecto a su experiencia en selecciones nacionales, desde 2014 hasta 2016 estuvo al frente del conjunto paraguayo pero no sumó buenos resultados. Actualmente, es uno de los dos técnicos con más títulos a lo largo de la historia con 16 (igualó al ya fallecido Helenio Herrera).

Jugó en River, tuvo problemas con Ramón Díaz y ahora instala bombas de agua

Un jugador que vistió la camiseta de River Plate por varios años, marcó goles importantes pero tuvo problemas con Ramón Díaz, se dedica actualmente a la instalación de bombas de agua. Tiempo después de colgar los botines, el futbolista cambió rotundamente su vida y no es la primera vez que es noticia luego de su retiro del fútbol. Completamente alejado del verde césped, Nelson Cuevas lleva una vida muy diferente en Paraguay de la que tenía en nuestro país.

"Pipino", como se conoce al delantero nacido en Asunción que tuvo dos etapas con la camiseta del "Millonario", ganó cinco torneos locales con "La Banda". Sus goles contra Boca Juniors, el rival de toda la vida, sus inconvenientes con el entrenador y su juego fueron lo que más llamó la atención. Claro que la empresa para la cual trabaja no tiene nada que ver con el deporte, pero Cuevas tiene como objetivo ayudar a la gente.