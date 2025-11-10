Qué es de la vida de Samuel Eto'o: así está hoy la ex estrella del Barcelona

Samuel Eto´o con la camiseta de Barcelona.

Samuel Eto'o es uno de los mejores jugadores africanos de la historia. Un futbolista que dejó una gran huella en todos los clubes que pasó y que logró grandes hitos, como ser el máximo goleador de la historia de la Selección de Camerún. Además, supo ganar en cuatro ocasiones la UEFA Champions League con tres equipos diferentes - Real Madrid, Barcelona e Inter de Milán -, lo que lo coloca como uno de los delanteros más ganadores de su continente.

A lo largo de su carrera conformó equipos fantásticos, como la delantera histórica con junto a Lionel Messi y Thierry Henry, con la dirección técnica de Pep Guardiola. mientras que antes compartió una dpula fenomenal con Ronaldihno, con quien se transformó en un nueve infalible. Pero después de tanto éxito con el Barcelona, donde ganó dos Champions, decidió dar un giro de 360 grados a su carrera al partir al Inter, donde volver a ganar la Liga de Campeones con José Mourinho de entrenador, bajo una forma de jugar que era la antítesis al equipo "Culé".

Cómo está hoy Samuel Eto'o

El exatacante africano decidió finalizar su carrera profesional en el 2019, cuando se encontraba en el Qatar SC. A partir de ahí, el ahora ex futbolista decidió darle importancia a sus estudios y a su formación fuera del campo de juego. "Cuando eres futbolista pagas a otros para que se encarguen de tus negocios. Pero cuando te toca hacerlo tú mismo, y quieres que crezcan, necesitas nuevos conocimientos", resaltó el camerunés al contar que había iniciado sus estudios en economía.

Samuel Eto´o en el Inter.

De esta manera, con 38 años fue admitido en la prestigiosa Universidad de Harvard en Estados Unidos. Sin embargo, no trascendió más información sobre cómo le está yendo en la carrera. Por otro lado, su camino se bifurcó hacia lo dirigencial y uin aporte hacia su país: hoy es presidente de la Federación de Camerún, cargo que ocupa desde el 2021, y fue elegido miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en la Asamblea General Extraordinaria.

Samuel Etoo con Gianni Infantino en la actualidad.

Polémicas en la vida de Eto'o en los últimos años

Eto'o también se ha visto envuelto en polémicas, muchas de ellas por su relación con sus siete hijos, de cinco mujeres diferentes. Una de las últimas ha sido la denuncia de su hija Annie, de 22 años, por no hacerse cargo de su manutención. También fue suspendido por la FIFA durante seis meses para asistir a los partidos de su selección. La sanción se produjo por su comportamiento durante un encuentro del Mundial Femenino Sub-20, que se desarrolló en Colombia por "comportamiento ofensivo" hacia jugadoras y árbitros.

Todos los títulos de Eto´o