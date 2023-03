Pep Guardiola tuvo un inesperado gesto con Marcelo Gallardo

El entrenador del Manchester City tuvo un llamativo gesto con el extécnico de Julián Álvarez en River.

En uno de los cruces más importantes de la Champions League, el Manchester City recibió al Leipzig en su estadio. Allí Erling Haaland tuvo una noche mágica ante el conjunto alemán, el entrenador español que dirige a los "Ciudadanos" tuvo un gran gesto con un entrenador argentino.

El partido de Champions entre los dos equipos por octavos de final tuvo un invitado de lujo que el propio Pep Guardiola decidió llamar para que pudiera asistir al encuentro. Según reveló ESPN, en el partido por la Copa de Campeones estaba el exentrenador de River, Marcelo Gallardo. Fue Mariano Closs, relator del partido, que reveló la invitación al exentrenador del conjunto Millonario.

Ante la pregunta de un periodista sobre si consideraba al City uno de los más destacados en la actualidad, Guardiola respondió: "No somos el mejor equipo del mundo. El mejor es Chelsea, que ganó la Champions League en Europa, o River, que ganó en Sudamérica, creo... ¿O no? Quizás me equivoco, no lo sé. Lo importante es el partido contra el Norwich y que también ganemos tres días después", sostuvo.

Y agregó: "Quién es el mejor no me importa, queremos ser felices, jugar mejor cada día y al final veremos. Estamos en una buena posición, 60 puntos hasta ahora con mucha distancia del quinto para clasificar a la Champions del año próximo, que es el principal objetivo. Además, tenemos que tratar de llegar a la recta final peleando para ganar el título", concluyó el extécnico del Barcelona.