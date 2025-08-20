¿Pega la vuelta? El gigante de Italia que tiene a Mauro Icardi en la mira

Icardi podría regresar a Italia

La continuidad de Mauro Icardi en el Galatasaray de Turquía podría llegar a correr riesgo, debido a que medios italianos señalan que se encuentra en la mira de un equipo grande después de que le haya pegado un cabezazo a un hincha del Galatasaray.. Uno que necesita con urgencia sumar los servicios de un delantero para afrontar el comienzo de la temporada y no padecer en los partidos. Aunque no es el único apuntado para reforzar la posición.

El atacante argentino regresó a los campos de juego después de haber dejado atrás una dolorosa lesión de rotura de ligamentos cruzados en la rodilla. El parte médico expone que no sumó minutos por 254 días, y luego tuvo que someterse a un reacondicionamiento físico y deportivo que le mandó 23 jornadas más entrenando de manera diferenciada. En total fueron 40 los partidos que se perdió con el conjunto turco y la cifra podría extenderse.

El 20 de agosto de 2025, el delantero del Galatasaray, Mauro Icardi, se vio envuelto en un incidente durante el partido de su equipo. Aparentemente, Icardi reaccionó de forma violenta a las provocaciones de un aficionado en las gradas, golpeándolo con la cabeza. El incidente ha generado un gran revuelo en el mundo del fútbol, y se espera que el club y las autoridades deportivas tomen medidas disciplinarias en su contra.

Es que Fantik y Hurriyet, dos medios de Europa, señalaron Mauro Icardi se encuentra en la carpeta del Napoli para poder reemplazar a Romelu Lukaku que acaba de sufrir una grave lesión en el recto femoral del muslo izquierdo. El delantero belga estará como mínimo tres meses alejado de los campos de juego. Esto permite pensar que no sumará minutos en la primera parte de la temporada y que su regreso recién podría darse para los primeros días del 2026.

Aunque no va a ser nada fácil sacar al argentino del Galatasaray de Turquía. El primer impedimento es que el club le hizo una propuesta formal para que extienda su contrato que va a finalizar en junio del 2026. La idea es que ponga la firma y se quede dos años más. Mientras que el segundo es uno vinculado con el dinero, ya que hablan de una cifra base que debe rondar en los 10 millones de euros. Se estima que tendría un precio que rondaría en los 15 millones en caso de que se sumen los impuestos y el salario para el futbolista.

No es ninguna casualidad que Mauro Icardi suene como posible fichaje del Napoli, debido a que tuvo un paso breve por el Sampdoria y en el 2013 fue comprado por el Inter en una cifra que rondó los 13 millones de euros. Mientras que en el 2020 fue vendido al PSG en una operación que significó una ganancia de 50 millones. También figuran en la carpeta Artem Dovbyk de la Roma y Dusan Vlahovic de la Juventus, pero no estarían interesados en venderlos a días de que arranque el campeonato.

¿Hay una chance de que juegue en River?

Hace unos meses, se mencionó la posibilidad de que Mauro Icardi estaba coqueteando con River para transformarse en su próximo delantero de cara al Mundial de Clubes. Sin embargo, nunca hubo un contacto oficial debido a que se encontraba en plena recuperación de una rotura de ligamentos cruzados. Sumarlo iba a ser un verdadero desperdicio de dinero.

Por otro lado, el perfil deportivo del atacante no es uno que coincide con lo que Marcelo Gallardo pretende dentro del campo de juego. Se trata de un jugador que se posiciona en el área, sale muy poco y no suele participar tanto en la generación jugadas. Muy distinto el panorama si se hace una comparación con las características que Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maxi Salas muestran.

Además, el factor compra de su pase iba a ser elevado para River y mucho más el arreglo en lo salarial, ya que Mauro Icardi no es para nada un jugador barato. Es por ello que se decidió avanzar con otras alternativas y reforzar ciertas zonas que el cuerpo técnico consideró que estaban descubiertas.