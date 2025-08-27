Manchester United vs Grimsby Town por EFL Carabao Cup: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Manchester United tendrá inicio en la Copa de la Liga inglesa cuando visite al Grimsby Town este miércoles, en un duelo que marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos desde 1948. Los Red Devils, que atraviesan su peor inicio de temporada en años al no haber conseguido ninguna victoria hasta el momento, buscarán su primer triunfo bajo la conducción de Ruben Amorim ante un rival de League Two que llega invicto en sus últimos seis partidos y con un impresionante récord como local esta temporada.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Manchester United y Grimsby Town, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Manchester United y Grimsby Town?

El partido entre Manchester United y Grimsby Town por la segunda ronda de la EFL Carabao Cup se jugará este miércoles 27 de agosto de 2025, a partir de las 16:00 horas (hora argentina) en el estadio Blundell Park de Grimsby. El encuentro será transmitido en vivo por Disney+ para toda Latinoamérica.

El conjunto de Old Trafford llega a este compromiso en una situación completamente inusual para un club de su magnitud: sin conocer la victoria en lo que va de la temporada 2025/26. Los dirigidos por Ruben Amorim han sumado apenas un punto en sus primeros dos partidos de Premier League, lo que ha generado una presión inmediata sobre el técnico portugués que busca desesperadamente su primer triunfo al frente del equipo.

La crisis de rendimiento de los Red Devils se acentúa cuando se analiza su pésimo registro como visitante: han ganado solamente dos de sus últimos 13 partidos fuera de casa en todas las competiciones. Esta estadística le otorga una motivación adicional al Grimsby Town, que sabe que tiene una oportunidad única de dar el golpe ante uno de los clubes más importantes del fútbol mundial.

Para este encuentro copero, Amorim planea realizar varias rotaciones en su alineación titular, lo que podría significar el debut como titular de Benjamin Sesko, el delantero esloveno fichado desde RB Leipzig. Además, Andre Onana podría tener su primera aparición de la temporada en el arco, mientras que el joven Tyler Fredricson también está en consideración para sumar sus primeros minutos en el primer equipo.

Por su parte, el Grimsby Town atraviesa el mejor momento de su temporada con una racha de seis partidos sin derrotas que incluye cinco victorias. Los Mariners se encuentran en una excelente posición en League Two, habiendo sumado 11 puntos en sus primeros cinco encuentros del campeonato, convirtiéndose en uno de los equipos más goleadores de la categoría junto a otro conjunto.

El equipo dirigido por David Artell ha convertido Blundell Park en una verdadera fortaleza, ganando los tres partidos disputados en casa desde el inicio de la temporada. El gran protagonista de esta campaña ha sido el delantero irlandés Jaze Kabia, quien ya acumula cuatro goles en lo que va del curso y será la principal amenaza ofensiva de los locales ante la defensa del United.

Este encuentro marca el regreso de los enfrentamientos oficiales entre ambos clubes después de 77 años, cuando se midieron por última vez en 1948. La magnitud histórica del evento no pasa desapercibida para el Grimsby Town, que ve esta cita como una oportunidad única de medirse ante la élite del fútbol inglés y escribir una nueva página dorada en su historia institucional.

Formaciones probables de Grimsby Town y Manchester United

El técnico del Grimsby Town, David Artell, cuenta con la mayor parte de su plantel disponible para este encuentro histórico, aunque deberá lidiar con un par de bajas importantes. Jason Svanthorsson y Sam Lavelle están descartados por lesiones, lo que obligará al estratega a realizar algunos ajustes en su alineación habitual.

Los Mariners apostarán por mantener el esquema táctico que tan buenos resultados les ha dado en esta primera parte de la temporada, con Jaze Kabia como punta de lanza y principal referencia ofensiva. El irlandés, quien lleva cuatro goles en lo que va del curso, será el encargado de inquietar a la defensa visitante y buscar el gol que pueda encaminar una posible sorpresa histórica en Blundell Park.

Por el lado del Manchester United, Ruben Amorim aprovechará este encuentro copero para rotar su plantel y dar descanso a varios titulares, al mismo tiempo que otorgará oportunidades a jugadores que han tenido pocos minutos en lo que va de la temporada. La gran novedad podría ser la titularidad de Benjamin Sesko, quien haría su debut como titular tras su llegada desde RB Leipzig.

En la portería, Andre Onana tendría su primera aparición de la temporada, relegando al banco a los otros arqueros del plantel. Bruno Fernandes ocuparía una posición más adelantada, lo que permitiría que Kobbie Mainoo sume minutos importantes en el mediocampo. Las bajas confirmadas son Noussair Mazraoui y Lisandro Martínez por lesión, aunque el marroquí está cerca de recibir el alta médica.

Probable formación de Grimsby Town: Christy Pym; Harvey Rodgers, Tyrell Warren, Cameron McJannet, Reece Staunton; Justin Amaluzor, George McEachran, Géza Turi, Evan Khouri, Darragh Burns; Jaze Kabia.

Probable formación de Manchester United: Andre Onana; Luke Shaw, Tyler Fredricson, Harry Maguire; Diogo Dalot, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Diogo Dalot; Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Benjamin Sesko.

Grimsby Town vs Manchester United: Ficha técnica