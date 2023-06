Los tremendos números de Julián Álvarez, el crack que no deja de hacer historia y gritó campeón en el City

Si bien no ingresó en la final, Julián Álvarez ganó la Champions con el Manchester City, sus números son impresionantes y alcanzó un récord que pocos futbolistas tienen en el mundo.

Julián Álvarez sumó un nuevo título para su joven carrera luego de la consagración con el Manchester City en la final de la UEFA Champions League contra el Inter. El joven cordobés surgido River Plate con inferiores en el Club Atlético Calchín alcanzó un impactante récord que pocos tienen y sus números en el fútbol no dejan de crecer. Al margen de que fue suplente y no ingresó contra el elenco italiano, la "Araña" campeona del mundo en Qatar 2022 con la Selección sí fue clave en otros momentos del torneo.

Todo comenzó con su presentación con la camiseta del "Millonario" en la Superliga 2018-2019 y, de ahí en más, todos fueron éxitos para el nacido en Calchín, provincia de Córdoba. La Copa Libertadores del 2018 de la mano de Marcelo Gallardo en Madrid -donde debutó en dicha competencia- fue una de las más importantes, pero su explosión fue tiempo después cuando se convirtió en el goleador del equipo. La "Banda" ganó la Liga Profesional del 2021 con él como máximo artillero y esto catapultó su carrera para todo lo que vino después.

Pep Guardiola lo seguía de cerca a pesar de la distancia, la dirigencia del Manchester City posó sus ojos en él y lo contrataron a principios del 2022 -aunque dejó River en julio luego de quedar afuera en la Libertadores-. En poco tiempo, el crack argentino levantó la Premier League, la FA Cup y la Champions convirtiendo en los tres certámenes.

Por otro lado, con la "Albiceleste", el futbolista nacido en Córdoba ganó tanto la Copa América en Brasil (2021) como la Finalissima y la Copa del Mundo en Qatar. En esta última, demostró una vez más su gran nivel con los goles que marcó ante Polonia en fase de grupos, Australia y Croacia en instancias mano a mano entre octavos y semifinales.

De esta manera, Julián Álvarez se convirtió en el primer jugador argentino de la historia en ganar la Libertadores, el Mundial y la Champions League. La particularidad es que lo hizo en muy poco tiempo y todavía tiene una extensa carrera por delante. Así, la "Araña" se metió en un privilegiado lugar que sólo ocupan los brasileños Dida, Roque Junior, Cafú y Ronaldinho, quienes también levantaron los tres trofeos. Ahora, el cordobés tendrá la oportunidad de triunfar en el Mundial de Clubes, el cual se le negó con River a finales del 2018.

Las declaraciones de Julián Álvarez luego de ganar la UEFA Champions League

Con respecto a su adaptación y su presente en el City, Julián sostuvo en diálogo con ESPN: "Una temporada magnífica, increíble. En lo personal no sólo por la victoria sino porque aprendí y crecí mucho como jugador, como persona. Era un desafío para mí venir desde Argentina a otro país, a otro fútbol, y la verdad que me recibieron muy bien, me ayudaron mucho y hoy terminamos la temporada de la manera que todos queríamos ganando todo"

Por otro lado, a pesar de no ingresar contra el Inter, Álvarez se mostró feliz y lanzó: "Es el ambiente que hay en el grupo, todos nos apoyamos entre todos. Más allá de que uno juegue más u otro menos todos tiramos para adelante y creo que por eso se dan los resultados". "Todos sabemos lo que significa jugar una final de Champions, sabíamos que iba a ser difícil, ellos tienen grandes jugadores, juegan muy bien. Pep lo que trató de decir en el entretiempo fue que estemos tranquilos, que entendía los nervios de jugar una final, que no era fácil pero que iba a llegar el gol".

Por último, la "Araña" deslizó un mensaje con respecto a su futuro a corto plazo y sorprendió: "Estoy muy contento, fue un año increíble. Ahora tengo que ir a la Selección, sumarme ahí, después vacaciones y veremos cómo sigue".

Los títulos que ganó Julián Álvarez

Copa Libertadores 2018 (River Plate)

Recopa Sudamericana 2019 (River Plate)

Copa Argentina 2019 (River Plate)

Supercopa Argentina 2021 (River Plate)

Copa América 2021 (Selección Argentina)

Liga Profesional de Fútbol 2021 (River Plate)

Trofeo de Campeones 2021 (River Plate)

Finalissima 2022 (Selección Argentina)

Mundial de Qatar 2022 (Selección Argentina)

Premier League (Manchester City)

FA Cup (Manchester City)

UEFA Champions League (Manchester City)

Los números de Julián Álvarez