Las jugadoras de España fulminaron a Rubiales por sus dichos sobre el beso sin consentimiento

Las futbolistas de la Selección de España lanzaron un contundente comunicado luego de las polémicas declaraciones de Luis Rubiales sobre el beso sin consentimiento a Jennifer Hermoso en los festejos tras la final del Mundial femenino.

Las futbolistas de la Selección de España publicaron un contundente comunicado contra Luis Rubiales luego de su escandalosa defensa tras el beso sin consentimiento a Jennifer Hermoso. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol no sólo contradijo a las imágenes que explotaron en las redes tras su accionar con la campeona del mundo, sino que tampoco renunció a su cargo. Esto enfureció al plantel, varias jugadoras más se sumaron y expresaron su total repudio al directivo.

A través de las redes de la Asociación de Futbolistas Profesionales del mencionado país europeo, las protagonistas que se quedaron con el Mundial de Australia Nueva Zelanda 2023 comunicaron su decisión tras las declaraciones de Rubiales. "Las jugadoras de la Selección de Fútbol Femenino, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a Jennifer Hermoso, manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres. El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir", expresaron de manera adjunta con la publicación.

Jennifer Hermoso tomó la posta sobre el tema y dejó su opinión en el escrito: "Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho". Además, las futbolistas dejaron en claro que "esperan respuestas para que no queden impunes acciones como las contenidas".

Por último, en el cierre del escrito, las jugadoras solicitaron que la actual cúpula de la Real Federación Española de Fútbol no continúe tras los lamentables hechos: "Después de todo lo sucedido durante la entrega de medallas del Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes".

La escandalosa conferencia de prensa de Luis Rubiales tras el beso sin consentimiento

"En el momento que apareció Jenni, ella me levantó del suelo, me cogió por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien. Me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Yo le dije olvídate del penalti, has estado fantástica, sin ti no hubiéramos ganado este Mundial. Ella me contestó: 'eres un crack'. Y yo le dije: '¿Un piquito?'. Ella me dijo: 'Vale'. Fue el piquito, durante todo este proceso con varios manotazos en mi costado, y despidiéndose con un último manotazo se fue riéndose", describió Rubiales lo sucedido en los festejos.

Por otro lado, además de confirmar que no renunciará, el directivo continuó: "Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas. Fue consentido, esta jugadora falló un penalti y yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosos en esta concentración", aseguró durante su intervención.