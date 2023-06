La increíble mufada que Mourinho le tiró a Montiel en la final de la Europa League

José Mourinho tuvo una increíble reacción antes de que Gonzalo Montiel patee el penal decisivo en la final de la UEFA Europa League que el Sevilla le ganó a la Roma y el video se hizo viral.

José Mourinho tuvo una increíble reacción antes de que Gonzalo Montiel patee el penal decisivo en la final de la UEFA Europa League para darle la victoria al Sevilla ante la Roma. Tal como hizo en el Mundial de Qatar 2022, "Cachete" cruzó el remate -luego de que el VAR anule el primer disparo- y el elenco "Andaluz" levantó por séptima vez el trofeo. Claro que, lo que hizo el DT portugués llamó por demás la atención y el video no tardó en hacerse viral.

Cuando el exdefensor de River Plate estaba por pegarle nuevamente a la pelota para definir la serie, el estratega aprovechó la ocasión para tratar de mufarlo -o se lo vio resignado- con una particular manera. Claro que, si intentó que el lateral no convierta no lo consiguió y el club español se quedó con el torneo. Cabe destacar, que no fue el único argentino que se consagró, ya que Alejandro "Papu" Gómez, Marcos "Huevo" Acuña -ambos campeones del mundo-, Erik Lamela y Lucas Ocampos también forman parte del plantel.

Luego de la decisión del VAR, Mourinho se acercó al técnico del Sevilla, José Luis Mendilibar, para saludarlo antes de que Montiel ejecute el tiro decisivo. Por supuesto, el luso recibió insultos por parte del resto del cuerpo técnico por felicitar por adelantado a su colega y reaccionó con una mirada fulminante hacia ellos. Claro que, el hombre de González Catán hizo lo suyo y desató la locura de los hinchas andaluces por una nueva estrella conseguida.

"Cachete" sumó así su cuarto título internacional a nivel clubes -ganó dos veces la Recopa Sudamericana y una Libertadores con River-. Además, levantó la Copa América, la Finalissima y la del Mundo con la Selección, mientras que con el "Millonario" obtuvo en tres ocasiones la Copa Argentina, en dos la Supercopa y también formó parte del campeón de la Liga Profesional del 2021 antes de convertirse en futbolista del conjunto español.

El gol de Dybala para el 1-0 de Roma vs. Sevilla en la Europa League

Paulo Dybala abrió la cuenta en favor de la Roma ante el Sevilla por la final de la UEFA Europa League. El equipo comandado por José Mourinho se acercó por minutos a la gloria con el tanto de la "Joya" cuando corrían 35 de la primera mitad. Cabe destacar, que el elenco "Andaluz" buscaba por séptima vez el trofeo internacional, pero se encontró en desventaja con el grito del argentino en el que dejó un rival en el camino y definió ante la salida del arquero.

Gianluca Mancini -que más tarde hizo un gol en contra y erró su penal en la serie- recuperó la pelota en la mitad de la cancha, asistió al campeón del mundo y este último conectó el balón para que quede lejos del portero del Sevilla, Bono. De esta manera, los de "Mou" soñaban con ganar el certamen continental. Cabe destacar, que el DT portugués no perdió ninguna de las cinco finales anteriores del Viejo Continente que dirigió entre Champions, Europa y Conference League.