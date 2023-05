El gol de Dybala para el 1-0 de Roma vs. Sevilla en la Europa League

Paulo Dybala convirtió un gol para la Roma a los 35 del primer tiempo ante el Sevilla y los de José Mourinho sueñan con la UEFA Europa League.

Paulo Dybala abrió la cuenta en favor de la Roma ante el Sevilla por la final de la UEFA Europa League. El equipo comandado por José Mourinho se acercó a la gloria con el tanto de la "Joya" cuando corrían 35 minutos de la primera mitad. Cabe destacar, que el elenco "Andaluz" busca por séptima vez el trofeo internacional, pero se encontró en desventaja con el grito del argentino en el que dejó un rival en el camino y definió ante la salida del arquero.

Gianluca Mancini recuperó la pelota en la mitad de la cancha, asistió al campeón del mundo y este último conectó el balón para que quede lejos del portero del Sevilla, Bono. De esta manera, los de "Mou" sueñan con ganar el certamen continental. Cabe destacar, que el DT portugués no perdió ninguna de las cinco finales del Viejo Continente que dirigió entre Champions, Europa y Conference League.

Si bien estaba en duda para participar de dicho compromiso, Dybala jugó desde el comienzo y fue una sorpresa para los defensores del club español que no pudieron frenarlo en esta acción. "No creo que pueda jugar. Sinceramente, espero que pueda estar en el banco. Es el último partido, aunque después tengamos que jugar contra el Spezia por la Serie A", afirmó Mourinho días antes y dejó en claro que la "Joya" no estaría presente. Sin embargo, esto no sucedió y el propio futbolista cordobés abrió la cuenta.

Con este grito ante el Sevilla, el atacante que gritó campeón en el Mundial de Qatar 2022 el pasado mes de diciembre llegó a su gol n°17 entre los torneos que disputó a lo largo de la presente temporada en la que lleva 37 cotejos. Si bien no le fue del todo bien en el campeonato local ya que no clasificó a la Champions -si gana la Europa League lo logrará-, la Roma está ante la gran posibilidad de estar nuevamente en la primera plana del Viejo Continente. El año pasado, también de la mano de "Mou", el conjunto de la capital italiana levantó la Conference League sin Dybala en el plantel.

Los elogios de Dybala para Mourinho, su DT en Roma: "Un sentimiento especial"

Acerca del vínculo con el entrenador de "La Loba", el atacante lo halagó cuando mencionó que "hizo historia en el fútbol, ​​es muy sincero, es bueno preparando los partidos". También expresó que "entiende muy bien el fútbol, ​​como lo demuestra el hecho de que ha ganado en casi todos los equipos que ha entrenado". "Tengo una relación sincera y directa con él", aclaró.

El cordobés afirmó que "Mourinho tiene una imagen y un poder importante por todo lo que representa en el mundo del fútbol" y detalló: "Antes de llegar a Roma hablamos dos veces: me llamó cuando aún estaba en Turín". Además, recalcó que "es muy bueno cuando habla y cuando quiere convencer a alguien de lo que pretende".

El campeón del mundo en Qatar 2022 aseguró que tiene "un sentimiento especial con él" y sostuvo que "es difícil en el mundo del fútbol encontrar a alguien que diga las cosas de una manera sincera". "Hablamos mucho siempre", remató.