Insólito: De Rossi habló de Boca y lo comparó con Lionel Messi

Daniele De Rossi habló de la consagración de la Selección Argentina ante Italia en la Finalissima y comparó a Boca Juniors con el presente que vive Lionel Messi en el PSG.

Daniele De Rossi comparó el presente que Lionel Messi vive en el PSG con Boca Juniors como club. El exjugador italiano habló luego de la goleada de la Selección Argentina por 3 a 0 ante Italia en Wembley por la Finalissima y destacó el gran trabajo del mejor del mundo. Además, recordó su paso por el "Xeneize" y encontró un punto en común entre el club y el 10 de la "Albiceleste".

El exvolante de la "Azzurra", también se refirió al presente del seleccionado que representó durante varios años y con el que ganó la Copa del Mundo de Alemania 2006. Por otro lado, De Rossi, que conoció tanto el fútbol sudamericano y el europeo, dio su opinión acerca del nivel de cada uno, con dichos muy diferentes a los de Kylian Mbappé. Igualmente, lo que más llamó la atención fue lo que dijo de lo que piensa de Boca y principalmente de Messi.

"Me alegro siempre de lo lindo que pasa en Boca. Es similar a lo de Messi, parece que hay quilombo y las cosas van mal, los periódicos dicen que juega mal y siguen ganando o clasificándose a la Libertadores. Es toda fantasía, Boca es lo más grande que hay", sostuvo con respecto al "Xeneize" y la "Pulga". Y agregó sobre este último: "Los únicos que dudaron de Messi fueron los argentinos. En Europa nos damos cuenta que es cada vez más grande. Los años pasan, siempre va a ser difícil mantener el nivel que tuvo durante 15 o 20 años y nunca dudamos que es el mejor del mundo en Europa. Algunas veces los argentinos se lo olvidaron y la Copa América ayudó muchísimo para solucionar ese tema".

Acerca de la Selección Argentina tras la victoria ante Italia, el italiano lanzó: "Me parece un muy buen equipo. Los jugadores son famosos en todo el mundo. Son muy buenos, algunos son increíbles como Messi y Di María, claramente. Y tiene todas las chances para ir a pelear por el Mundial. Después hay otros equipos muy buenos como Alemania, España, Brasil, Francia y lamentablemente Italia no pero me gustaría si Argentina gana el Mundial".

La comparación del fútbol sudamericano con el europeo y el futuro de Italia

Después de la goleada de la "Albiceleste" ante Italia por 3 a 0 en la Finalissima, De Rossi sostuvo: "Esta noche no parece muy bajo el fútbol sudamericano. No es la mejor noche para subvalorar el nivel del fútbol sudamericano. Claramente hay equipos más flojos en Sudamérica, los tenemos también acá en Europa. Las clasificaciones son bastante normales para Argentina y Brasil, no fáciles pero normal. Hay diferencia, fueron mejores, merecieron ganar y esto pasa en el fútbol".

Por último, el exvolante habló de lo que tendrá que hacer su seleccionado para reponerse y volver al ruedo tras quedar afuera del Mundial de Qatar 2022: "Ponerse de pie otra vez, como lo hicimos después de quedar afuera del Mundial de Rusia. Tenemos la suerte de tener a un técnico que le gusta el fútbol, que tiene el coraje de lanzar a los jóvenes. Tenemos a la persona justa para ponernos de pie".