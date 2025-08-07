Gianluca Simeone: por qué se retiró, qué edad tiene, estatura, quién es su novia

Gianluca Simeone dijo adiós al futbol.

Gianluca Simeone decidió ponerle fin a su carrera. El hijo de Diego Pablo "El Cholo" Simeone interrumpió su carrera aún siendo joven, lo que agarró por sorpresa al mundo del fútbol. Un jugador con un fuerte arraigo con el deporte que no solo está representado en su padre, sino también en sus hermanos Giovanni Simeone (actualmente en el Nápoli) y Giuliano Simeone (que es titular en el Atlético Madrid y se volvió un habitual convocado de la Selección Argentina de Lionel Scaloni).

Actualmente se encontraba en condición de libre, después de jugar su última temporada en el Rayo Majadahonda del ascenso español. Su carrera la comenzó en las inferiores de River. Luego, pasó a Unión La Calera de la primera división de Chile y volvió al "Millonario". En 2019 pasó a Gimnasia de La Plat, después al U.D. Ibiza, de la segunda división B de España, después a Sant Rafel, al Xerez y al Deportivo Tudelano, hasta recalar su último club, sin poder nunca terminar de afianzarse en un club.

Qué edad tiene y por qué se retiró Gianluca Simeone

Respecto a los motivos de su retiro, más allá de no terminar de encontrar una regularidad futbolística, pasó por la decisión de dedicarse a la representación de futbolistas en la empresa Impacto Deportivo Agency junto a Leonardo Rodríguez, representante de su padre y ex futbolista. Con 27 años de edad y una altura de 1,84 metros, Gianluca dejó un saldo de 134 partidos jugados, 24 goles y dos asistencias.

Quién es la novia de Gianluca Simeone

Gianluca Simeone y Eva Bargelia en la dulce espera.

La modelo Eva Bargelia es la novia de Gianluca Simeone y con quien dentro de poco serán padres juntos, otro de los motivos que habría inclinado la balanza del futbolista. El nacimiento del bebé está estipulado para el mes de septiembre, lo que haría que el futbolista quisiera estar en Argentina instalado para ese momento tan especial en la vida de cualquier persona. La llegada de su primer hijo fue confirmada en mayo tiempo atrás en sus redes sociales por la pareja y tras un partido del ahora ex futbolista.

"Íbamos a esperar un poquito más para contarlo, pero a tu papá le dio mucha ansiedad y se le escapó en el medio de un festejo", señaló la modelo, luego de que Gianluca Simeone hiciera un gol y lo celebrara con el gesto de que será padre. Y siguió: "Es que si bebito, estamos todos tan felices y emocionados con tu llegada que nos dan ganas de gritarlo a los cuatro vientos. Te esperamos con mucho amor. Tus papás y toda tu familia. (Que es enorme, así que prepárate para recibir muchos mimos)".