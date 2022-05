Es inglés, fue compañero de Tevez y sorprendió a todo Boca: "Nos escribíamos"

Un histórico delantero inglés, excompañero de Carlos Tevez en el Manchester United, reveló detalles de su "fanatismo" por Boca Juniors.

Un histórico exjugador del Manchester United, que compartió equipo con Carlos Tevez, reveló por medio de una frase su fanatismo por Boca Juniors. Hablamos de Wayne Rooney, quien brilló en el elenco británico y hoy se desempeña como técnico en el Derby County. Durante su paso por el DC United de la MLS de Estados Unidos estuvo en el mismo plantel con el exdelantero "Xeneize" Luciano Acosta. Este último, en diálogo con ESPN, contó las charlas que tuvieron y cómo fue que el inglés pensó en vestir la "Azul y Oro".

El delantero argentino surgido de la cantera de Boca jugó en la Major League Soccer entre 2016 y 2019 y en los últimos dos años juntos forjó una muy buena relación con su colega. Tanto dentro como fuera del campo de juego, se entendían muy bien y esto llevó a que Acosta le hable del club que lo vio nacer como futbolista.

"Wayne me dijo una vez: 'Hubiese sido un buen jugador para Boca'. Creo que fue el último año, teníamos una muy buena relación fuera del campo. Hablábamos todo. Le pregunté si prefería a Boca o a River y me dijo eso", sostuvo Acosta. Claro que, nunca estuvo en los planes del club de la Ribera, o al menos no hubo contactos de ambas partes para que se concrete su llegada.

Por otro lado, "Lucho" se refirió a lo que compartió con el exdelantero inglés durante ese tiempo: "Íbamos a comer, teníamos una buena amistad. La relación dentro de la cancha también era buena. Nos escribíamos mensajes, desayunábamos juntos, nos contábamos anécdotas". Sin dudas el deseo del exhombre del Manchester quedó pendiente pero el del joven no, ya que aseguró que sueña con volver y que si esto no se da regresará como un hincha más.

La revelación de una figura brasileña sobre Boca

Las declaraciones de jugadores extranjeros sobre lo que significaría para ellos vestir la camiseta de Boca o jugar en "La Bombonera", ya no son una novedad. Incluso, en muchas ocasiones, a partir de esas confesiones, se especuló con el arribo de esas figuras a la institución, como terminó ocurriendo con el italiano Daniele De Rossi. El que esta vez se expresó sobre esa posibilidad es la estrella del Atlético Mineiro, Hulk, quien reconoció que sería un "sueño". ¡Teléfono Román!

En un reportaje con el diario argentino Olé, el ex delantero del seleccionado brasileño, que juega en la liga local desde 2021, se manifestó sobre el club de La Boca: "Me gustaría volver a enfrentarme a Boca y River. Siempre me gustó, sin desmerecer a otros, siempre me gusta jugar grandes partidos donde la motivación es natural. Jugar contra Boca en una Bombonera llena es mi sueño" soltó Hulk, quien tuvo una gran actuación en la Copa Libertadores pasada.