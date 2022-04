La revelación de una figura brasileña: "Sueño con jugar en la Bombonera"

Una figura que juega en el torneo brasilero manifestó un deseo particular sobre el "Xeneize".

Las declaraciones de jugadores extranjeros sobre lo que significaría para ellos vestir la camiseta de Boca o jugar en "La Bombonera", ya no son una novedad. Incluso, en muchas ocasiones, a partir de esas confesiones, se especuló con el arribo de esas figuras a la institución, como terminó ocurriendo con el italiano Daniele De Rossi. El que esta vez se expresó sobre esa posibilidad es la estrella del Atlético Mineiro, Hulk, quien reconoció que sería un "sueño". ¡Teléfono Román!

En un reportaje con el diario argentino Olé, el ex delantero del seleccionado brasileño, que juega en la liga local desde 2021, se manifestó sobre el club de La Boca: "Me gustaría volver a enfrentarme a Boca y River. Siempre me gustó, sin desmerecer a otros, siempre me gusta jugar grandes partidos donde la motivación es natural. Jugar contra Boca en una Bombonera llena es mi sueño" soltó Hulk, quien tuvo una gran actuación en la Copa Libertadores pasada.

Hulk y su festejo característico.

El delantero de 35 años, llamado Givanildo Vieira de Souza, y que confesó que Cristiano Ronaldo es su espejo y un ejemplo a seguir, dio también su opinión sobre las chances del "Xeneize", River y los equipos de Brasil para ganar la Libertadores en la actual edición: "Siempre entran a la Copa para ganarla, como Real Madrid y Barcelona en la Champions. Merecen mucho respeto por las conquistas que tuvieron, por la trayectoria. Palmeiras también, es bicampeón. Flamengo. Pero Atlético también por todo lo que viene haciendo".

El zurdo, que lleva ese apodo porque ya desde la infancia tenía mucha fuerza y lo imitaba en su casa, reconoció que la primera vez que visitó el estadio "Xeneize" no fue como deseaba por una situación anormal: "Lamentablemente no hubo público por la pandemia. Gracias a Dios, los hinchas ya están volviendo al 100%, eso le da mucho al fútbol. Argentinos, brasileños, uruguayos, cantando de principio a fin. La Bombonera es un estadio histórico. Lo mismo con River, un grande. Flamengo en el Maracaná. En el Mineirao jugamos con 50.000 hinchas apasionados".

Al ser consultado por su entrenador, el argentino Antonio Mohamed, que ya logró el título de la Supercopa en tierras "verdeamarelas" apenas arribado a la institución, el exjugador del Porto y Zenit de San Pertersburgo detalló que "la relación es muy buena", que "llega siempre de corazón abierto, entiende el día a día y todos los jugadores lo respetan mucho", y que espera "que siga en búsqueda de más títulos para escribir una linda historia en Atlético".