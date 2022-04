Una ex-figura de River comparó a Gallardo con un DT que busca Boca: "Me dejó mucho"

El exjugador del "Millonario" dio detalles de su relación con el entrenador que suena en el "Xeneize" en caso de que no continúe Battaglia.

Las últimas horas en el mundo Boca estuvieron convulsionadas ante la posible salida Sebastián Battaglia. Que Juan Román Riquelme le iba a comunicar el despedido, que el mismo entrenador iba a renunciar ante los malos resultados y, a la par, la danza de nombres que comenzaron a circular para reemplazarlo aumentó con el correr de las horas. Pero una de las declaraciones que más llamó la atención sobre el tema vino desde la vereda contraria, de un exjugador de River que supo brillar allí: en una charla con el programa F90 de ESPN, Andrés D´Alessandro comparó a Marcelo Gallardo con Alexander "Cacique" Medina", reciente DT del volante en Internacional de Porto Alegre, y dio buenos conceptos sobre el exDT de Talleres.

Además de confesar que "de chico iba a ver a Racing" y que en su familia "no hay nadie de Boca", el exmediocampista, que acaba de retirarse del fútbol tras una carrera formidable, manifestó sobre el uruguayo: "El Cacique se abrió al diálogo conmigo, como lo hizo Gallardo. Es mucho más fácil comprender todo cuando un entrenador se abre al diálogo. No hay malos entendidos cuando el DT te dice lo que piensa y yo valoro muchísimo eso de ambos". Y describió cómo se comportó con él en su corta etapa al frente del equipo brasileño: "El Cacique me llamó y habló conmigo. Me explicó como iban a ser la cosas antes de llegar a Brasil. La verdad es que dejó mucho y tuvo la mala suerte de que el fútbol de hoy es muy resultadista".

El Cacique Medina dejó Inter, club donde se retiró D'Alessandro

El "Cacique" dejó este viernes de ser el entrenador del Inter, club en el que dirigió 17 partidos, consiguió seis victorias, seis empates y cinco derrotas, donde su último encuentro fue el empate 1-1 ante Guaireña en el Beira-Rio por la CONMEBOL Sudamericana. En un comunicado, el club gaúcho detalló sobre la decisión: “Internacional anuncia que Medina ya no es el entrenador del equipo. También dejan el club los auxiliares Fernando Machado y Jadson Vieira; los preparadores físicos Alexis Olariaga y Richard González; y el analista Mariano Levisman”.

El exjugador de Nacional de Montevideo y Arsenal no es el único nombre que estuvo sonando con fuerza en los últimos días para sentarse en el banco "Xeneize": otros que están en medio de los rumores para hacerse cargo del fierro caliente son Martín Palermo, Luis Zubeldía, Ricardo Gareca (seleccionador de Perú), Gabriel Milito (actual entrenador de Argentinos Juniors), Cristián "Kily" González (despedido de Rosario Central) y Walter Pico.