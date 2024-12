Verano 2025: temporada modesta y baja de precios, el pronóstico del sector turismo

Ante el atraso del dólar, el verano 2025 se anticipa complicado para los operadores turísticos locales. El sector espera una temporada modesta, aunque no tan mala como se pronostica. Además, pese a que admiten que es esperable una baja de precios, no creen que la eliminación del impuesto PAIS implicará pasajes más baratos al exterior, como prevén algunos.

No es secreto para nadie el elevado nivel de los precios en la Costa Atlántica y los principales destinos del país. Un hecho que lleva a que buena parte de los sectores acomodados, gracias al tipo de cambio atrasado por el Gobierno, decidan esta vez vacacionar afuera, especialmente en Brasil.

En el sector turístico admiten que "es incontrastable" la mayor salida de argentinos al exterior, lo que atribuyen también a la devaluación del real de un 12% en lo que va del año, según señaló a El Destape el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Aldo Elías.

Por lo tanto, reconoce que "no va a haber temporada récord" ni reservas a tope, con un menor movimiento respecto a un año atrás. Además del turismo emisivo, eso se debe a que el turismo receptivo, con una Argentina cara en dólares, será aproximadamente un 20% menor que en el verano 2023-24, calculan en la CAT.

Aun así, Elías agregó que no espera tampoco que sea desastrosa "ni caótica" sino "mínimamente digna", ya que anticipa que, como se vio cada vez más en los últimos años, habrá una buena cantidad de reservas de último momento. Otro factor favorable es una esperada recuperación del turismo corporativo, tanto interno como externo, gracias a la baja de la inflación.

Para la CAT, en todo caso, el mayor impacto negativo podría verse lógicamente en la Costa, que es la región que compite directamente con Brasil. La Patagonia tiene menos reservas que en 2023-24 y también podría sufrir la baja del turismo receptivo, pero la cámara turística espera que parte de eso se morigere gracias a su "público muy fiel". En cambio, destacó, la región mejor posicionada para esta temporada es Córdoba.

Baja de precios y qué pasa con el impuesto PAIS

Por otra parte, frente a las quejas de la gente por los precios elevados en los destinos locales, Elías admitió que habrá una "baja de tarifas" en las próximas semanas, "cuando las empresas vean que hay más movimiento hacia afuera" del país.

Con lógica matemática, explicó que "el turismo no no puede stockear su producción, entonces cuanto más demanda más suben los precios, y viceversa". Esta reducción nominal de las tarifas debería alcanzar tanto a los hoteles como a los pasajes, aclaró el también vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT).

Más allá del factor demanda, la incógnita es si los pasajes al exterior se abaratarán debido a la eliminación del impuesto PAIS a partir del 22 de diciembre, dado que actualmente el dólar tarjeta tiene un recargo del 30% por este tributo.

Sin embargo, Elías pone mesura y señaló que no habrá una baja de precios en estos pasajes, debido a que, como mucha gente paga en efectivo, hoy en los hechos se cobran como si no tuvieran el valor del impuesto PAIS incorporado.

"En materia económica nadie come vidrio. Desde hace un tiempo que el que viaja al exterior no paga impuesto PAIS porque paga en dólar billete el resumen de la tarjeta. Nadie va a pagar el dólar a 1.600 pesos", explicó.

Como sea, la CAT se resigna a que estas son las condiciones en las que deberá afrontar la incipiente temporada. "Entendemos que el Gobierno debe bajar impuestos, como Ingresos Brutos o Ganancias, así que no podemos plantear que no se quite el impuesto PAIS. Además una devaluación no es solución para nosotros. Lo padecimos años anteriores cuando devaluamos y cruzaban la frontera para cargar nafta. La diferencia la pagamos todos", cerró Elías.