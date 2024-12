Otro golpe al turismo interno: en enero se abaratan los pasajes para viajar al exterior

En enero se abaratan pasajes para viajar al exterior.

La compra de pasajes al exterior se abaratará desde el próximo año, al mismo tiempo que caerá el Fondo Nacional de Turismo. El Gobierno no expresó hasta ahora ninguna intención de renovarlo, aún cuando implica otro aliciente a gastar divisas en el exterior, en perjuicio de la actividad en los centros turísticos de todo el país.

Este mes debería dejar de aplicarse el Impuesto PAIS que grava con 7,5% la compra de divisas y el 5 de enero de 2025 el impuesto de 7% al precio de los pasajes aéreos, marítimos y los fluviales al exterior vendidos o emitidos en el país y los vendidos o emitidos en el exterior para residentes argentinos en viajes que se inicien en el territorio nacional.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El impacto del Fondo Nacional de Turismo

La recaudación de la alícuota de 7% se destina a financiar el Fondo Nacional de Turismo, creado en la Ley Nacional de Turismo de 2005 para promocionar la industria del turismo receptivo. En la ley original, sancionada durante la presidencia de Néstor Kirchner, la alícuota fue fijada en 5% pero la gestión de Mauricio Macri la incrementó en dos puntos en el presupuesto de 2017.

El artículo 58 de la Ley 27.008 prorrogó la vigencia del Fondo Nacional de Turismo constituido, por 10 años, a partir del 5 de enero de 2015. El impuesto ya había sido prorrogado hasta hasta el 31 de diciembre de 2027, pero al tratarse de un tributo de asignación específica y caerse el motivo que le dio origen, también debe caer el impuesto o corre el riesgo de ser judicializado.

La administración del Fondo está ahora en manos del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quien no realizó ninguna gestión para renovar la vigencia. Además de abaratar los viajes al exterior, el gobierno de Javier Milei dispuso que los feriados puente del próximo año tengan carácter de días no laborables, lo que deja en mano de los empleadores otorgar o no el descanso a sus empleados y si no lo hacen, pagarlos como un día simple.

La ley establece tres feriados puente, que se deben asignar a días lunes o viernes y que en 2025, se celebrarán el viernes 2 de mayo, el viernes 15 de agosto y el viernes 21 de noviembre. El turismo atravesó este año una fuerte caída de actividad, por la combinación de la caída de ingresos de las familias y la apreciación del tipo de cambio que alejó a los turistas extranjeros.

Según el Indec, en septiembre, último dato disponible, de 2024, se estimaron 3,4 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros y para hoteleros, que implicó una disminución de 19,2% respecto al mismo mes del año anterior. Las pernoctaciones de viajeros residentes y las de no residentes registraron una baja de 20,0% y 15,8%, respectivamente.

En el acumulado del año, la caída de pernoctaciones fue de 13,7%, como promedio del menor turismo de los residentes (-16,1%) y de los extranjeros (-3,8%) donde la baja se fue pronunciando mes a mes, después de estar incluso positiva en el primer trimestre del año.