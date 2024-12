Extraordinarias en espera, temario de la discordia, la saga Kueider y el juego de las bancas: así será la semana caliente del Congreso

Tras la reelección de Martín Menem como titular de la Cámara de Diputados, el gobierno de Javier Milei anunció que iba a convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar un temario acorde a las necesidades de la Casa Rosada. Todavía no se oficializó ese llamado. Mientras tanto, los temas elegidos y omitidos generan rechazo y broncas en la oposición y reavivan pujas del oficialismo de La Libertad Avanza con sus aliados. A este clima tenso se suma, además, la saga del escándalo por la detención del senador Edgardo Kueider en Paraguay, que se transformó en un incendio que el mileismo no puede apagar.

Los temas que la Rosada afirmó que quiere tratar son la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la ley "antimafia", el juicio en ausencia y la limitación de los fueros. Todo esto, durante el período del 5 de mayo al 27 de diciembre. Fuentes de la Casa Rosada señalaron a El Destape que "es probable" que la oficialización del llamado a extraordinarias se haga a través del Boletín Oficial de este lunes. "La semana que viene habrá comisiones y probablemente sesión", completaron fuentes parlamentarias que transitan la Cámara baja.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La eliminación de las PASO va con otro proyecto de "reforma política" que elimina los "sellos de goma". Estos son los partidos con una cantidad mínima de afiliados, que están al servicio de los frentes nacionales o provinciales que necesiten de estos para conformar una alianza. Por ejemplo, los que usó Milei para conformar el frente La Libertad Avanza y competir en 2023. También se impulsa modificaciones a la forma de financiación de los partidos políticos.

El rechazo de la oposición más dura, más cercana o ex "dialoguista" a la eliminación de las PASO no mostró variantes. Unión por la Patria había manifestado su negativa al proyecto -creado durante la gestión de la ex presidenta Cristina Kirchner- y la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, Encuentro Federal y Democracia para Siempre compartían el desconcierto por la insistencia del Gobierno en el tema.

Los boinas blancas y el partido amarillo querían sostener las PASO para tener un ordenador político interno. El PRO había presentado un proyecto para que haya Primarias, pero no obligatorias. Las esperanzas oficialistas podían tener apenas un lugar en los enclaves pelucas en el radicalismo y el peronismo.

Presupuesto 2025 y Ficha Limpia: exclusión y bronca

El temario de extraordinarias dejó a varios sectores enojados con los temas omitidos. "No vamos a dar quórum ni en las comisiones ni en las sesiones hasta que manden el presupuesto 2025", sentenciaron fuentes de Democracia para Todos. Voces del peronismo también habían reconocido que buscarán insistir en el envío de la ley de leyes.

La no sanción del presupuesto 2025, hace que, por segunda vez, se recurra al cálculo de gastos y recursos de 2023, planificado en 2022. Una situación que fastidió a los gobernadores, a los que el oficialismo llevó de a poco hasta el cierre del año legislativo. El jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, dijo que insistirían de nuevo en marzo.

Y es el PRO el otro sector enojado con LLA, ya que insistieron en tratar dos veces el proyecto de "Ficha Limpia" y en ambas oportunidades, la sesión no juntó quórum y, en la última, con sospechosos faltazos del oficialismo.

Los amarillos esperaban un gesto del oficialismo, pero no hubo, en una muestra de la baja temperatura del vínculo de las dos fuerzas en los meses previos al año electoral. Tras la caída de la segunda sesión, Milei se comunicó con la principal impulsora en el PRO de Ficha Limpia, Silvia Lospenatto, y le comunicó que impulsarían un proyecto similar.

En las últimas horas, el diputado del PRO Gabriel Chumpitaz reconoció que su faltazo en la sesión fue una "decisión política". Él y su compañero de banca Jose Núñez responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que forma parte del sector del partido amarillo que forma parte del oficialismo y espera a que esto se termine de materializar en las elecciones 2025.

Bullrich retomó Ficha Limpia para castigar a su ex jefe, el ex presidente y líder del PRO, Mauricio Macri. "Nosotros teníamos 108 diputados del 2016 al 2019 ¿Por qué no la sacamos?", se preguntó la ministra mileista, aludiendo al gobierno de Cambiemos.

El fugitivo: sigue la novela de Kueider

La asunción de Menem el miércoles fue opacada por el escándalo de la detención del senador de Unidad Federal Edgardo Kueider en la frontera con Paraguay con más de doscientos mil dólares no declarados.

Ante esto, Unión por la Patria activó el operativo contra Kueider, vía Senado y Diputados. En la Cámara Alta, pidieron una sesión para remover al legislador por Entre Ríos y en la Cámara baja anunciaron que van a impulsar la creación de una comisión investigadora para analizar la votación de la ley Bases.

En la aprobación en el senado del paquete legislativo anti Estado y desregulador de la economía, Kueider votó a favor y tuvo sanción definitiva por el voto de la vicepresidenta Victoria Villarruel. "Es urgente que el Congreso de la Nación intervenga a través de una Comisión Investigadora para esclarecer si existieron sobornos al torcerse la votación a favor del oficialismo en la Ley Bases y punto de partida para la libertad de los argentinos", señaló el diputado nacional de Unión por la Patria Santiago Cafiero, uno de los impulsores de la acción contra el senador fugitivo.

"Es cualquier cosa. Se entiende desde lo político, pero es algo que tiene que resolver el Senado", se mofó una fuente parlamentaria que descreyó del avance de la propuesta.

Dando la vuelta al recinto, en la Cámara Alta el bloque peronista necesita dos tercios para sacarlo, pero no trascendió mucha información sobre la intención de las otras bancadas opositoras de acompañarlo. "Vamos a tratar que no pase", señalaron voces parlamentarias que es la premisa del oficialismo de LLA. Desde la presidencia del Senado conjeturan que en la semana se definirá el llamado a sesión.

"Fijate que tu Vicepresidenta no se olvide de convocar a sesionar y que tus seis senadores bajen al recinto para dar quórum. ¿O Kueider es tuyo y lo van a dejar seguir siendo senador porque tienen miedo que hable?", toreó Cristina Kirchner a Milei tras el pedido de Unión por la Patria de remover al entrerriano.

Ante la acción del peronismo, el gobierno de Milei comenzó a deslizar la posibilidad de "destituir a todos los diputados que tengan causas judiciales". Este mensaje lo envió a través de sus trolls y periodistas amaestrados, con el correspondiente acompañamiento de imágenes por Inteligencia Artificial de un león fumigando a las "ratas" que, según el Presidente, habitan en el Congreso.

Siguiendo a los comunicadores del oficialismo, esta tipificación - que, así presentada, omite el prinicipio de inocencia- podía incluír a ex funcionarios del gobierno anterior que hoy ocupan bancas en las dos Cámaras. En términos específicos, ¿sería esto a través de un proyecto de ley enviado al Congreso en el pendiente llamado a extraordinarias? "Nada está descartado", se limitaron a decir fuentes de la Rosada.

Los juegos de la banca

Conjeturan en las inmediaciones del bloque oficialista del Senado que la verdadera motivación del kirchnerismo para remover al senador que entró por el extinto Frente de Todos es la de ganar la banca a la que accedería su reemplazante: la camporista Stefanía Cora.

Pero la banca de Kueider no es la única en disputa en el Congreso. En la Cámara alta, hay una que no está ocupada: la del radical Víctor Zimmerman, que extendió su licencia hasta el 28 de febrero. Zimmerman fue electo por el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, como ministro de Producción. Esto dio lugar a una discusión sobre quién debe sucederlo, si quien lo sucede en la lista o se apela a un corrimiento para que sea otro hombre. En caso de que suceda lo mismo, el radicalismo perdería una banca, ya que iría para Alicia Terada de la Coalición Cívica.

En la Cámara Baja, la disputa por una banca se materializó en sesión preparatoria de elección de autoridades. La diputada del PRO Silvana Giudice quiso hacer jurar por el que correspondía al fallecido Héctor Stefani, también del partido amarillo, a Ricardo Garramuño de Tierra del Fuego. Menem señaló que no estaba el quórum para que asuma y la sesión preparatoria concluyó. Garramuño cuenta con el aval de la Cámara Nacional Electoral. De asumir, hay versiones que ubican al fueguino en el bloque Encuentro Federal.

En la preparatoria, el jefe del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, había manifestado su negativa al juramento, ya que le correspondería a quien sigue en la lista, la radical Dalila Nora. Esta presentó un recurso ante la Corte para que se le reconozca la validez de su escaño. "En la próxima van a querer hacer jurar de nuevo a Garramuño", se atajan los boinas blanca, en un conflicto que podría revivir apenas se abra el recinto para las extraordinarias.