Una figura del fútbol europeo denunció a su familia de "extorsión" por no poder velar el cuerpo de su padre.

El belga Romelu Lukaku, jugador que ostenta el récord de la mayor suma de transferencias en la historia del fútbol, araviesa un drama personal y decidió exponerlo públicamente. Después de la muerte de su padre, Roger, el futbolista de Napoli expresó sentirse extorsionado por parte de su familia, ya que no le permiten repatriar el cuerpo de su papá desde Kisasha, República del Congo, hacia Europa.

Este viernes 17, Romelu había organizado un el funeral en la basílica bruselense de Koekelberg para Roger Lukaku, reconocido exjugador que tuvos pasos por el Boom, Seraing, Germinal Ekeren, Malines y Ostende de Bélgica, país al que había arribado en 1990 y fallecido en septiembre, a los 58 años.

Sin embargo, tanto el exjugador de Manchester United como su hermano, Jordan, publicaron un comunicado en Instagram en el que ambos confirman que el funeral se cancelará debido al conflicto que surgió con miembros de la familia que vive en el país africano.

"Como quizá sepan, habíamos previsto organizar el funeral este viernes. Sin embargo, debido a ciertas decisiones tomadas en Kinshasa, no tendrá lugar en Bélgica. Nuestro padre falleció el 28 de septiembre y, como hermanos, hicimos todo lo posible para repatriar su cuerpo a Bélgica", comienza el mensaje de los futbolistas en la red social.

Roger Lukaku, padre de Romelu y referente de la Selección de Zaire.

Luego, tanto Romelu y Jordan apuntan a sus familiares congoleños con dureza, pero sin dar nombres. "Lamentablemente, sentimos que fuimos extorsionados por algunos miembros de la familia. ¡Si nuestro padre aún estuviera entre nosotros, nunca lo habría aceptado!", comentan.

"Nos parte el corazón no poder acompañarlo dignamente en su último descanso. Pero algunas personas han querido sabotearlo. Ahora entendemos por qué nuestro padre nos mantenía alejados de varios miembros de la familia. Que Dios bendiga tu alma, papá", señalaron los futbolistas con presente y pasado en el seleccionado europeo.

"Gracias por enseñarme todo lo que sé. Te estoy eternamente agradecido y te aprecio. La vida nunca volverá a ser la misma. Me protegiste y me guiaste como nadie más podría haberlo hecho. No volveré a ser el mismo. El dolor y las lágrimas fluyen a raudales. Pero Dios me dará la fuerza para recomponerme. Gracias por todo, papá", cierra Romelu, máximo goleador de la selección de Bélgica.

El pasado de Roger Lukaku en el fútbol

Nacido en Kisasha, capital de República del Congo, Roger Lukaku se desempeñó como futbolista profesional en Bélgica la mayor parte de su carrera deportiva, salvo una breve experiencia en Turquía.

Lukaku, además, disputó trece encuentros en total con la Selección de Zaire, la mitad de ellos por la Copa Africana de Naciones, entre 1990 y 1996. En el certamen continental, participó de las ediciones de 1994 y 1996 que tuvieron lugar en Túnez y Sudáfrica, respectivamente.

En ambas ocasiones, su combinado alcanzó la instancia de cuartos de final. Anotó un solo gol en la segunda edición en un triunfo por 2 a 0 frente a Liberia para obtener la clasificación (quedó segundo por detrás de Gabón; Nigeria también conformaba ese grupo pero abandonó la competición), desde el punto de penal a los cinco minutos de partido.

En Bélgica, Roger marcó 47 goles en 135 partidosjugados en equipos de los denominados "chicos" de la Primera División de aquel país y se retiró de la actividad profesional en 1999, aunque luego pasó algunos años en equipos de categorías del Ascenso.