El PSG sufre: un gigante de Europa quiere llevarse a Mbappé

A pesar de las peleas con algunos jugadores, lo cierto es que Mbappé está muy cerca de jugar en un nuevo club.

El Paris Saint Germain tiene un nuevo problema que no solo tiene que ver con Lionel Messi sino también con Kylian Mbappé, el delantero del conjunto parisino podría tener otro destino y ya despertó las alarmas de la Ciudad de las Luces. Uno de los principales problemas es, desde ya, que aparece uno de los mejores equipos del mundo que lo quiere como sea.

Uno de los mejores equipos del mundo, el Real Madrid, quiere reforzar su equipo con los mejores futbolistas. En el plantel que dirige Carlo Ancelotti está Karim Benzema, que no jugó el Mundial por un problema que tuvo con el director técnico, pero que también está peleado con el plantel francés -en el que está Mbappé-.

En los tira y afloje aparece el presidente del PSG y, según sostiene el Mundo Deportivo, "Al Khelaifi no dejará irse a Mbappé a ningún precio este verano". El diario deportivo precisa que aunque Lionel Messi no seguirá en el club y tampoco lo haría el brasileño Neymar, eso no está vinculado a la continuidad de Mbappé, con contrato hasta el 30 de junio de 2024.

El delantero del seleccionado francés es considerado clave para el objetivo del PSG de lograr alguna vez ganar la Liga de Campeones y para ello piensan reforzar el equipo con jugadores jóvenes, principalmente franceses. En cuanto al DT, a las salidas seguras de Messi y probablemente de Neymar, se sumará la del entrenador Christophe Galtier y los candidatos a reemplazarlo son el francés Zinedine Zidane, actualmente sin club, y el portugués José Mourinho, DT de la Roma, aunque el luso afirmó esta mañana que no recibió ninguna propuesta del club francés.

¿Cuál es el último partido de Messi en el PSG?

De confirmarse su salida y siempre que esté disponible y así lo decida el técnico Christophe Galtier, el último partido de Messi con el PSG sería el sábado 3 de junio a las 16 horas (hora argentina) ante el Clermont Foot, en la última fecha de la liga francesa. De jugar, Messi se despediría del fútbol francés en el Parque de los Príncipes.

El PSG para ese momento ya puede ser campeón de Francia. El conjunto parisino hoy tiene 78 puntos en 34 partidos jugados, faltando 4 fechas por disputar. Lo siguen detrás el RC Lens con 72 y el Olympique de Marsella con 70. Dado que el primer punto de desempate es la diferencia el gol y el PSG al día de hoy tiene 44 goles a su favor, es poco probable que uno de los dos clubes que lo persiguen lo iguale. Por tanto, con seis puntos de los doce en juego debería asegurarse virtualmente el título. Por otra parte, el Clermont actualmente está en el puesto 11 de la tabla, con 50 unidades en 34 partidos.