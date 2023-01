El Kun Agüero lapidó a Zlatan Ibrahimovic y dijo lo que todos piensan: "Tu país"

Sergio Agüero destrozó a Zlatan Ibrahimovic por sus dichos contra los jugadores de la Selección tras ganar el Mundial de Qatar 2022. El "Kun" apuntó contra el sueco y no lo perdonó.

Sergio Agüero lapidó a Zlatan Ibrahimovic luego del ataque del delantero sueco a los jugadores de la Selección tras consagrarse campeones del mundo en Qatar 2022 el pasado 18 de diciembre. Sin dudas, sus palabras llamaron la atención y despertaron la bronca, en principio, de Leandro Paredes en las redes sociales. Ahora fue el turno del "Kun", quien no se guardó nada contra el atacante del Milan que fue muy crítico con ex sus compañeros de la "Albiceleste".

"No estoy preocupado por Mbappé, sí lo siento porque marcó goles en una final y es muy triste no ganarla. Me preocupan los demás en Argentina porque Messi será recordado, pero a los demás que se comportaron mal y eso no se puede respetar. Lo que hicieron es una señal de que ganaron una vez y no van a volver a ganar nada. Lo digo como un profesional de alto nivel", sostuvo Ibrahimovic en diálogo con el medio France Inter. Ante estos polémicos dichos, Agüero salió con los tapones de punta.

"Es muy de mala leche decir que no vamos ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera clasificaron. Opino, eh. Opino como vos también opinás. Messi ganó, quizás te enoje eso porque ganó el Mundial. Y por ahí te duele reconocer que es el mejor del mundo y que Argentina haya ganado el Mundial", comenzó el "Kun" con su respuesta a Zlatan.

Por otro lado, el ex jugador del Manchester City agregó: "Recordemos que esto es fútbol y a veces se juega bien o mal, se juega bien siendo pillo en la cancha... no sé. También fijate que otros países se portaron mal. Además no sé por qué dice eso. Raro, porque él es un jugador bastante peleador. Es como que yo me pelee en la cancha y diga que son todos unos mala leche. No es justo".

Zlatan Ibrahimovic criticó a la Selección Argentina y un amigo de Messi se la pudrió

Se trata de Leandro Paredes, quien no se bancó para nada lo que el delantero expresó y no tardó en atacarlo con todo. El volante que levantó el trofeo el pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail comentó una publicación en donde aparecieron las declaraciones del hombre del Milan de Italia y lo hizo con algunos íconos picantes.

Data Ref publicó los dichos de Zlatan en su cuenta de Instagram y el propio Paredes se encargó de responderle sin filtro. El mediocampista de la "Albiceleste" utilizó varios íconos para reírse de Ibrahimovic y cruzarlo. Dos emojis de caras -una sonriéndose-, uno de una copa y tres estrellas fueron suficientes para dejar en ridículo al atacante del conjunto Rossoneri.