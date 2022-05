El DT del Nantes sobre la nefasta canción contra Emiliano Sala: "La mierda humana no tiene límite”

Tanto el entrenador como los jugadores salieron al cruce de la nefasta canción de los hinchas del Niza.

El último miércoles, en medio del partido entre Niza y Saint-Etienne, los ultras de los locales tuvo un desagradable accionar con respecto a Emiliano Sala. Lejos de ser respetuosos, los hinchas hicieron chistes sobre el fallecimiento del jugador. Un día después, el entrenador del Nantes, equipo en el cual jugó el delantero, lanzó: "La mierda humana no tiene límite, estoy escandalizado".

Si bien Niza no jugaba ante el Nantes, en medio del encuentro, los hinchas de ese equipo empezaron a "cargar" a su clásico rival con una nefasta canción en la que sostiene: "Es un argentino, que no nada bien, Emiliano bajo el agua, Emiliano bajo el agua”. La canción sonó en el Allianz Riviera en medio del partido. Con respecto a esta situación, el primero responder fue el capitán del equipo del Nantes, Valentín Rongier: "Como todos los demás, me disgustó cuando vi eso. Es una estupidez realmente humana. Es gratis y ni siquiera tiene gracia".

Por otro lado, el director técnico, Antoine Kombouaré, después de haber lanzado que "la mierda humana no tiene límite" sostuvo que los hinchas "muchachos no pertenecen a un estadio. Deberían estar prohibidos, de verdad. Es vergonzoso. Lo siento por la familia de Emiliano. Sabía que los hinchas podían ser violentos, idiotas, pero esta vez cruzaron la línea”.

El comunicado del Niza por los repudiables cánticos

"OGC Nice condena en los términos más enérgicos la canción sobre Emiliano Sala escuchada el miércoles por la noche en el Allianz Riviera. El club no reconoce sus valores ni los de toda la familia rojinegro en esta impensable y abyecta provocación de una minoría de sus hinchas. OGC Nice envía su apoyo a la familia y seres queridos de Emiliano Sala", fue el mensaje de la dirigencia del club francés para repudiar la inaceptable reacción de los ultras del Niza. El jugador Andy Delort, que se desempeña en la institución, dejó un mensaje en su cuenta de Twitter dando por entendido que le dedicaba la victoria al argentino fallecido: "Para Emiliano. Buenas tardes".