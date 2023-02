El DT del Benfica se sacó con Enzo Fernández: "Mucho más"

Roger Schmidt, técnico del Benfica, apuntó contra Enzo Fernández tras su salida del club portugués para jugar en el Chelsea de Inglaterra.

Roger Schmidt, técnico del Benfica, explotó de bronca contra Enzo Fernández luego de que este último deje el club para jugar en el Chelsea. El DT perderá a una pieza clave del equipo para afrontar lo que se viene en el 2023 en el que tendrá por delante los torneos locales y las fases eliminatorias de la UEFA Champions League. El estratega lo sabe y se molestó con la decisión que tomó el campeón del mundo en Qatar 2022.

Sus declaraciones se dieron en el marco de la goleada del elenco luso por 3 a 0 ante el Arouca, correspondiente a la liga de Portugal. Si bien aseguró que habló con el mandamás de la institución y que todo está cerrado, el entrenador no se guardó nada al opinar sobre el jugador. Es que el mediocampista surgido de las inferiores de River Plate se fue a mitad de temporada y no se lo perdonaron.

"Lo hablamos con Rui Costa, el presidente de la entidad, y el trato está hecho. Es parte del fútbol. Lo que importa es el Benfica, no voy a hablar de jugadores que no están", aseguró Schmidt. Sin embargo, no sólo se quedó con eso, ya que continuó con sus dichos sobre la institución que lidera: "El Benfica es fantástico y disfrutamos inmensamente jugar para el equipo. Hemos hecho todo lo posible para que los hinchas estén felices y seamos campeones".

Por otro lado, no dejó de lado al futbolista y disparó: "El Benfica es mucho más grande que cualquier jugador. Necesitamos jugadores que estén contentos en el equipo. Si uno decide por sí mismo que se quiere ir y un club paga la cláusula de recisión no podemos hacer nada". Con esto último, el DT se refirió a la acción por parte del conjunto inglés para llevarse al volante que obtuvo el premio del mejor jugador joven del Mundial de Qatar 2022.

La lista de pases más caros

El Chelsea pagó por Enzo Fernández las astronómica suma de 120 millones de euros y, por esta razón, el volante con pasado en el "Millonario" ingresó al club de la Premier League. En total el equipo londinense pagará todo ese dinero por la cláusula de recisión y pronto se lo podrá ver con la camiseta azul del equipo de Londres.