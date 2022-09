El boicot de los hinchas del Celtic al homenaje a la Reina Isabel: "Si odias a la familia real, aplaudí"

La idea de la Federación de Fútbol escocesa era tratar de que los hinchas del Celtic no arruinen el homenaje, ya que hay una "pica" histórica con la monarquía. Sin embargo, falló.

Desde que se conoció el fallecimiento de la reina Isabel II, el mundo del fútbol también se vio conmocionado por el hecho y, en diversos estadios, la homenajearon. Sin embargo, hay otros en los que -directamente- hubo una reprobación a lo que significa la corona británica. Así fue como los hinchas del Celtic, que siempre se han mostrado contra la monarquía, boicotearon un homenaje.

En el arranque del partido entre el Celtic y St. Mirren, los jugadores -pedidos por la Federación de Escocia- realizaron un homenaje a la reina Isabel II. Como en todos lados, los futbolistas hicieron un círculo pero esta vez con aplausos. La idea de la Federación de Fútbol escocesa era tratar de que los hinchas del Celtic no arruinen el homenaje, ya que hay una "pica" histórica con la monarquía.

A raíz de eso, los hinchas del Celtic decidieron cambiar la historia del homenaje y en ese momento se pusieron a aplaudir. "If you hate the royal family claps your hands", cantaban. Es decir, traducido al español, "Si odiás a la familia real, aplaudí". El momento, desde ya, se hizo viral y además se podía ver como varios jugadores -tanto del St. Mirren como del Celtic- se reían ante la situación.

La bandera en la cancha de Rosario Central

"Los ingleses lloran. Las Malvinas son argentinas. Chau Isabel, vieja pu", reza la bandera que seguramente quedará en la historia de Rosario Central días después del deceso de la regente. Normalmente, las hinchadas de los equipos del fútbol argentino muestran no sólo su pasión en las tribunas, sino también con algunos trapos que hacen referencia a las Islas Malvinas. El conjunto "Canalla" no se quedó atrás y hasta usó los colores de su clásico rival. Es que la palabra "ingleses" la dividieron en negro y rojo (Newell's), mientras que el resto de las letras están en celeste y negro.