Di María se despidió de la Juventus con un emotivo mensaje en las redes: "Llegó el final"

Ángel Di María le puso fin a su ciclo en la Juventus con un emotivo mensaje en las redes sociales y se desconoce cuál será su próximo club.

Ángel Di María se despidió de la Juventus con un emotivo mensaje en sus redes sociales. El campeón del mundo en Qatar 2022 anticipó que no seguirá en la "Vecchia Signora" a partir de la próxima temporada, pero no dio detalles del próximo paso que dará en su carrera luego de una temporada en la que las cosas no salieron como esperaba. El elenco italiano, que se clasificó a la Conference League de Europa, perderá a una pieza fundamental para lo que viene.

Los hinchas de la "Juve" disfrutaron al rosarino en sólo 40 partidos en los que marcó 8 goles y brindó 7 asistencias en poco menos de un año. A diferencia de lo que vivió en casi todos los clubes por los que pasó, "Fideo" no tuvo la posibilidad de levantar un trofeo aunque no estuvo lejos. La quita de puntos en la Serie A, sumada al flojo desempeño en la Champions y la eliminación en las semifinales de la UEFA Europa League marcaron el final de una etapa sin títulos y el futbolista lo remarcó en su publicación.

"Llegó el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte. Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre. Un saludo muy grande a todos los Juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón", escribió Di María en su cuenta de Instagram.

Por supuesto, "Fideo" recibió miles de mensajes por parte de excompañeros de la "Juve" y también actuales en la Selección. Es el caso de Emiliano "Dibu" Martínez, Marcos "Huevo" Acuña y Paulo Dybala, a los que también se sumaron el joven Matías Soulé -que comparte plantel con él- y una gran cantidad de fanáticos. De esta manera, el posteo superó los 170.000 likes en sólo media hora y se llenó de comentarios de amor hacia "Angelito".

Los números de Ángel Di María en su carrera

El atacante nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, jugó su primer partido con Rosario Central en 2005 con sólo 17 años. En 2007 emigró a Portugal para sumarse al Benfica en donde estuvo durante tres temporadas. Tiempo después, Di María pasó por el Real Madrid de España, el Manchester Uni ted de la Premier League y el PSG de Francia hasta su arribo a la Juventus en 2022. En total, el atacante acumula 190 goles en 845 partidos y suma 286 asistencias. Con el paso de los años, "Angelito" levantó 28 trofeos a nivel clubes que se sumaron a los ya conseguidos en la Selección (Mundial Sub 20 de Canadá 2007, Juegos Olímpicos Beijing 2008, Copa América 2021, Finalissima y Mundial de Qatar 2022).

La chance de Ángel Di María de regresar al Benfica

Al enterarse del estancamiento en las negociaciones entre Di María y Juventus, los dirigentes del equipo luso estarían dispuestos a iniciar conversaciones por el campeón del mundo en Qatar 2022. El prestigioso medio portugués A Bola se hizo eco de la información del reconocido periodista italiano Fabrizio Romano, que contó que el Benfica desea contratar al rosarino como jugador libre.

“El Benfica intentará tentar a Ángel Di María en las próximas semanas para que se reincorpore al club como agente libre. Las conversaciones aún no han comenzado y no es la única opción para Di María, pero el Benfica quiere intentarlo”, escribió Romano en su cuenta de Twitter e ilusionó a los hinchas del elenco luso en el que el "Fideo" brilló en sus primeros años en Europa.