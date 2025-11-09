Antes de Boca vs. River, Ramón Díaz derrapó con una frase machista sobre el fútbol

La desubicada frase machista de Ramón Díaz sobre el fútbol, en Brasil.

Ramón Díaz protagonizó una vergonzosa frase machista acerca del fútbol, en plena conferencia de prensa como entrenador de Internacional de Brasil. El ídolo riojano de River Plate brindó la conferencia de prensa habitual, luego de una victoria que se le escapó a su equipo como local en Porto Alegre. Si bien el conjunto "Colorado" ganaba por 2-0, Bahía se lo empató por 2-2 sobre el final y ahora el cuadro gaúcho quedó a 4 puntos de la zona del descenso, con 15 todavía en disputa.

Por ese tema fue que los periodistas le preguntaron acerca de la presión que significa para un coloso como Inter pelear por no perder la máxima categoría del Brasileirao, lejos de las expectativas de comienzos de año, que eran de clasificar a alguna Copa continental del 2026. El director técnico de 66 años, que fue echado de Corinthians y de Olimpia de Paraguay en sus últimas experiencias por los resultados negativos, derrapó con una afirmación sexista.

La frase machista de Ramón Díaz sobre el fútbol: "Es para hombres, no para niñas"

Consultado sobre la delicada situación que atraviesa su Inter de Brasil a cinco jornadas del cierre del Brasileirao, el emblema de River respondió ante los medios que "el fútbol es para hombres, no es para meninas (niñas, en portugués)... Es para hombres". Por supuesto, esta desafortunada declaración no tardó en trascender y en llegar a la Argentina a través de las redes sociales. En el plantel del elenco de Porto Alegre, el riojano cuenta con dos ex "Millonarios" como Gabriel Mercado y Rafael Santos Borré.

Ramón Díaz visitó a Javier Milei en la Casa Rosada

En octubre del 2024, el ídolo de River se reunió con el Presidente de la Nación para realizarle un pedido que nada tenía que ver con el fútbol. En sus redes sociales, otro riojano como Martín Menem (Presidente de la Cámara de Diputados y referente de La Libertad Avanza) aseguró en su cuenta de X (ex Twitter) que "Ramón Díaz invirtió el fruto de su trabajo adquiriendo un campo en Patquia" y allí mintió con respecto a la "expropiación". En ese sentido, con la foto, Menem volvió a tratar de darle un salto a su búsqueda local. Así como lo hizo anteriormente con Mauricio Macri, Ramón volvió a mostrarse a favor de un gobierno de derecha en la Argentina.

Ramón Díaz visitó a Javier Milei en la Casa Rosada en octubre del 2024.

El diputado Fernando Delgado (Presidente de la Comisión de Vivienda, Urbanismo y Tenencia de Tierras de la Legislatura de La Rioja) expresó que la expropiación de tierras en el departamento Independencia, al que hicieron referencia Díaz y Menem, fue "fue pedido por la comunidad" y puntualizó: "Como autoridades, tomamos esa inquietud para darle forma en la Cámara". Las tierras, que cuentan con recursos clave como agua dulce y aguas termales, fueron adquiridas hace 21 años por un privado con el compromiso de generar empleo y desarrollo para el departamento. Sin embargo, "nunca se realizaron las inversiones prometidas", señaló el legislador.

El proyecto de expropiación tiene como objetivo devolver estos terrenos al Estado, repensando su potencial productivo y turístico, garantizando también el acceso al agua para la población a través de las vertientes. "En tiempos de sequía extrema, es fundamental ofrecer soluciones que devuelvan la esperanza a la comunidad", cerró Delgado.