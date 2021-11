Increíble: Las semifinales del fútbol femenino serán sin público

Las redes estallaron en críticas a la AFA por esa decisión.

El mismo fin de semana que volvieron los partidos sin restricciones de aforo en el fútbol argentino masculino se jugarán las semifinales del Torneo de Primera de fútbol femenino, pero sin público. Los encuentros que definirán a los equipos finalistas del certamen era ni más ni menos que el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors y San Lorenzo contra la UAI Urquiza.

La controversial medida tomada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue difundida por la cuenta de Twitter @futfemprof y de inmediato generó el repudio de mucha gente en las redes sociales, como por ejemplo la futbolista de Racing Club Florencia Luana Muñoz y la jugadora de hockey de Las Leonas Sofía Maccari.

Desde la AFA y desde los clubes no brindaron ninguna información contraria al respecto, por lo que todo hace suponer que las semifinales se jugarán a puertas cerradas. Encima se eligieron dos estadios neutrales para disputar los partidos y son de clubes que no están en Primera División ni en el fútbol femenino, ni en el masculino. Mañana a las 17 juega River-Boca en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires y el domingo a la misma hora San Lorenzo-UAI Urquiza en All Boys. Estas semifinales son las mismas del torneo pasado donde San Lorenzo le ganó la final a Boca por penales luego de empatar el partido 1-1 en el tiempo reglamentario de juego.

Ya la los horarios dispuestos para jugar los cuartos de final del torneo de Primera División habían levantado polémica ya que dos encuentros se habían disputado martes y miércoles a las 9 de la mañana y los otros dos los mismos días a las 5 de la tarde, sin contemplar que muchas jugadoras trabajan ya que no viven solamente del sueldo de futbolista (el salario promedio es entre 22 y 25 mil pesos). Las críticas al presidente la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, no tardaron en llegar recordándole cuando en 2017 en la presentación del Torneo Oficial de Fútbol Femenino dijo que deseaba "ser el presidente de la igualdad de género para el futbol argentino".