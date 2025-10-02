Boca vs Alianza Lima en la Copa Libertadores femenina: horario, cómo ver en vivo y formaciones

Este jueves 2 de octubre comenzó una de las citas más esperadas para el fútbol femenino sudamericano: Alianza Lima se miide con Boca Juniors en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, Argentina, por la primera fecha de la Copa Libertadores Femenina 2025.

El encuentro arrancó con intensidad y la arquera de Alianza Lima, Maryory Sánchez, se mostró atenta desde el primer minuto para cortar un ataque de Boca Juniors que terminó en un tiro de esquina sin riesgo para su arco.

El equipo de José Letelier, que debutó en esta edición del torneo internacional, busca dar un paso adelante tras su eliminación en cuartos de final en 2021. Para esta edición, las ‘blanquiazules’ reforzaron su plantel incorporando jugadoras como Diana Borges, las brasileñas Joyce Amara, Karol Lins y Kaila Gómez, y la colombiana Estefanía González, reemplazando a Birka Ruiz, quien quedó fuera por lesión.

En ofensiva, Alianza Lima confía en Adriana Lúcar, su máxima goleadora histórica con más de 100 tantos, para liderar el ataque y buscar la primera victoria en esta Copa Libertadores.

Por su parte, Boca Juniors llega como uno de los candidatos al título y como equipo local. Actualmente, ocupa el segundo puesto en el Grupo A de la Liga Argentina con 17 puntos, lo que refleja su buen nivel previo a este debut continental. Además de este choque, la primera fecha de la Copa Libertadores Femenina 2025 contempla otros partidos importantes, como Corinthians vs Independiente del Valle, Always Ready vs Santa Fe, y ADIFFEM vs Ferroviária, entre otros, todos disputados en estadios de Banfield y Morón.

Las alineaciones confirmadas para este debut copero son:

Alianza Lima: Maryory Sánchez; Kalia Gomes, Neidy Romero, Andriana Lucar, Rafaela Marques, Tifani Molina, Estefanía González, Silvani Silva, Yomira Tacilla, Annaysa Afonso y Joyce Amara.

Boca Juniors: Laurina Oliveros; Julieta Cruz, Eliana Stabile, Carolina Troncoso, Agustina Arias, Camila Gomez, Kishi Nuñez, Lila Ruffini, Nazarena Pokoracky, Yuria Sasaki.