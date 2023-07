Boca campéon del fútbol femenino: su estrella 27 y la decisión de cambiar el rumbo

Las Gladiadoras se consagraron tricampeonas y su dominio en el fútbol argentino no deja de crecer. En el medio de la temporada, su ahora exentrenador Jorge Martinez fue separado por una denuncia de abuso sexual. Allí asumió Florencia Quiñones, en una decisió clave para el equipo. Tanto a nivel deportivo como institucional.

Luego de haber igualado en puntos durante la fase regular del Campeonato Femenino YPF, UAI Urquiza y Boca se enfrentaron en un partido de definición que tenía todos los condimentos necesarios para una final: en estadio neutral, el Libertadores de América - Ricardo E. Bochini; 90 minutos reglamentarios y, en caso de igualdad, penales; y dos rivales que vienen siendo protagonistas de los últimos torneos de primera división. El partido finalizó 1-0 en favor del Xeneize con gol de Estefanía Palomar. El mismo resultado pero a la inversa, se había dado en la fecha 18 del campeonato, en el Monumental de Villa Lynch.

Desde la semi-profesionalización del fútbol femenino en Argentina, Boca es el equipo más ganador con 5 títulos. Durante el amateurismo, el equipo de La Ribera también lo fue, sumando un total de 27 consagraciones y, en muchas ocasiones, estando invictos. El resto de los títulos, amateurs y profesionales, se reparten entre otros tres clubes: River (12), UAI Urquiza (6) y San Lorenzo (3). Lo cierto es que desde la aparición de UAI Urquiza en la primera división (2008) y desde la consecución del profesionalismo, los torneos se han ido emparejando y conseguirlos ha sido más complejo para Boca, aunque siempre supo sacar su chapa ganadora ante cada definición.

Frente al Furgón de Villa Lynch, Boca ha tenido que luchar hasta el final en cada ocasión. El torneo clausura 2021, también tuvo como finalistas a las Gladiadoras y a las Guerreras. Este partido se jugó en cancha de Quilmes y finalizó 5-2 para las Xeneizes, con gol de Fabiana Vallejos y un póker de Yamila Rodriguez. En el campeonato 2022, UAI Urquiza fue protagonista y puntero hasta la anteúltima fecha; Boca lo seguía desde muy cerca (a 1 punto) y en la última fecha se cruzaron en La Bombonera. Aquel encuentro por la fecha 21, finalizó 2-1, con goles de Yamila Rodriguez y Andrea Ojeda para Boca, y Daiana Falfán que había empatado para el Furgón. En estos dos partidos, quienes gritaron Campeón fueron las Gladiadoras. Aun así, la final de la Copa Federal 2021 fue una victoria para UAI Urquiza, al igual que la final del Torneo Final 2014, donde las Guerreras se consagraron en la tanda de penales.





Sobre este Boca Juniors campeón de la primera parte del 2023, queda destacar su capacidad de reinventarse. En la fecha 6, tras vencer a su clásico rival River por 3-0 en La Bombonera, debió cambiar su cuerpo técnico a causa de la denuncia y procesamiento por abuso sexual a su entrenador Jorge Martinez. Ante esta situacióm, Boca tuvo que buscar la forma de hacer pie para enfrentar el resto del torneo. No encontró y no existía mejor figura para poder apoyarse y levantarse que Florencia Quiñones. La exjugadora se convirtió en la primera entrenadora campeona de un torneo de la era semiprofesional, en su primera experiencia a cargo de un equipo como directora técnica. Su pasado más cercano había sido como ayudante de campo de la Selección Argentina sub20 y sub17, con Cristian Meloni (ex entrenador y campeón Xeneize) como DT. Y no mucho más atrás en el tiempo, Quiñones supo ser capitana y referente de Boca, retirándose Supercampeona del fútbol argentino en el 2021.

En cuanto a los números del campeón, Boca cosechó un total de 15 victorias, 3 empates y 1 derrota, ante UAI Urquiza en la fecha 18, donde perdió por primera y única vez un partido en el año. Solamente 5 equipos lograron convertirle: Platense, Independiente, SAT, UAI Urquiza y Gimnasia. Le anotaron 7 goles en total en todo el torneo y su arquera, Laurina Oliveros, consiguió ser la valla menos vencida del campeonato, manteniendo el arco en cero en 14 encuentros. En cuanto a los goles a favor, el Xeneize sumó 44 gritos, siendo Andrea Ojeda la máxima anotadora, una vez más, con 11 tantos. La inexorable e histórica goleadora de Boca Juniors, ya sumó 531 goles con la azul y oro y continúa vigente posicionándose como segunda goleadora del primer torneo del 2023, detrás de Romina Núñez (17 goles).

Además de los extraordinarios números de las campeonas, el plantel ha demostrado una fórmula -en ciertos casos- imbatible: el famoso mix entre experiencia y juventud. Su plantel suma un promedio de edad de 25 años, con 10 jugadoras con más de 30 años y 9 futbolistas menores de 20. Entre ellas, también fueron rotando en el once titular, más allá de haber conseguido consolidar varios puestos con el correr del torneo. Los puntos más altos del campeonato en cuanto a nombres, destacan en todos los puestos: Laurina Oliveros se lució en el arco; en la defensa, por la banda derecha Julieta Cruz se destacó como desde hace años, demostrando por qué es jugadora de Selección, pero durante su ausencia por lesión, Eugenia Flores cumplió como reemplazante; en la dupla central, se consolidaron Miriam Mayorga, la capitana, y Yohana Masagli, llegada este año al club; en la banda izquierda, la joven Celeste Dos Santos no para de crecer. En el mediocampo, Vanina Preininger ha tenido un correctísimo torneo, Clarisa Huber ha demostrado toda su jerarquía y el tercer lugar ha ido variando, con Agustina Arias (ex delantera de Platense) llegando a adaptarse con creces a una nueva posición en su carrera. En la delantera, Boca ha sido fatal: tuvo a dos de las mejores futbolistas del torneo argentino, Amancay Urbani y Brisa Priori, y además a la ya mencionada e histórica Andrea Ojeda, como piezas fundamentales para su potencia ofensiva.

A pesar de los buenos números de Boca Juniors, el campeonato femenino de primera división no ha parado de mejorar desde su profesionalización y cada partido del torneo se ha ido igualando. Sin duda, la competencia está creciendo. A la última fecha de este campeonato, llegaron 3 equipos con chances de campeonar: Boca, UAI Urquiza y Rosario Central. El club de Rosario hizo historia, convirtiéndose en el primero del interior en terminar entre los 3 mejores del torneo. Además este torneo fue el primero en el que todos los clubes participantes abrieron las puertas de sus estadios principales al menos una fecha. En los próximos dos meses, la primera categoría del fútbol argentino se verá afectada al parate por el Mundial de Australia - Nueva Zelanda 2023. Tras finalizar la máxima cita, la disciplina volverá a ver la acción en un torneo con 2 zonas, play offs, definición de clasificaciones a la Copa Federal, descensos y Copa Libertadores, con las Gladiadoras como únicas representantes argentinas.