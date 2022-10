Video: el penal que atajó Franco Armani que hizo estallar a los "neutrales"

En el encuentro entre Patronato y River, el arquero millonario, Franco Armani se convirtió en uno de los estandartes del conjunto que dirige Marcelo Gallardo. En medio de las discusiones sobre si tiene que ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022, el guardameta sacó una pelota importante para el conjunto.

La situación se dio cuando faltaban 30 segundos para que se cumplieran los 45 minutos, después de un polémico penal. En principio, el árbitro Patricio Loustau cobró tiro libre, pero después -a instancias del VAR- cobró penal para el conjunto entrerriano. En ese momento, en la ejecución del penal, Franco Armani voló hacia su derecha y sacó el penal que hizo estallar a los "neutrales".

El listado oficial de 35 jugadores deberá ser presentado por "La Scaloneta" el próximo 21 de octubre, mientras que la nómina final de 26 integrantes tendrá que ser entregada a comienzos de noviembre. En este sentido, los que corren peligro de estar son Franco Armani, Gonzalo Montiel y Nicolás González, por lo que hay que desmenuzar la actualidad en cada uno de los casos para conocer por qué ahora están en duda para el entrenador.

l arquero de River, de 35 años, no muestra su mejor nivel con el equipo de Marcelo Gallardo. Con Emiliano "Dibu" Martínez como el titular indiscutido, la caída en el rendimiento en "El Millonario" podría hacer que "El Pulpo" sea superado por Gerónimo Rulli y Juan Musso en la consideración. Con el ex Racing lesionado y recién operado, crecen las chances del ex Atlético Nacional de Colombia. Si bien es muy confiable bajo los tres palos, deja algunas dudas en el juego aéreo y en el manejo de la pelota con los pies.