Un histórico campeón de la Libertadores con River destrozó a la dirigencia actual: " Se corrompen"

Un histórico campeón de la Copa Libertadores con River Plate en 1996 destrozó a la dirigencia actual que comanda Jorge Brito. El exfutbolista, que compartió plantel con Marcelo Gallardo, no tuvo filtro contra los directivos del club por la gestión que llevan a cabo. A quien sí elogió fue al "Muñeco" por el juego del equipo de Núñez.

Se trata del exvolante Leonel Gancedo, quien vistió los colores de la institución durante cuatro años entre 1996 y el 2000. Con la "Banda" no sólo obtuvo el torneo continental, sino también cinco campeonatos locales y una Supercopa en 1997. El "Pipa" no habló sobre dichos logros, pero sí mostró su descontento con el trabajo que se realiza actualmente en el "Millonario" y en el fútbol argentino en general.

"A River como institución uno la quiere, como también a Argentinos Juniors que es mi casa, pero lamentablemente la componen personas que se corrompen. Por eso el dinero es la raíz de todos los males. La persona corrompe porque parece que el éxito o la felicidad de uno en la vida es tener éxito o ganar algo", sostuvo Gancedo sobre los directivos de River Plate en diálogo con el ciclo radial Cómo te va en D-Sports Radio.

Y agregó: "No nos damos cuenta que hay mucha gente potable y que se ha preparado. Lamentablemente el dirigente de fútbol no estudia para ser dirigente. En otros lugares tenés que estudiar gestión deportiva, por ejemplo. Vos respondés con tu capital. ¿Cómo van a estar los clubes tan endeudados? Uno se fija que y están haciendo el estadio y digo '¿Quién lo paga?' ¿Qué querés que te diga? Yo miro todo".

El elogio de Gancedo a Gallardo y su crítica al fútbol argentino

Durante varios tramos de la entrevista, Gancedo se refirió al presente futbolístico de River y no dudó en hablar bien de Marcelo Gallardo y el juego que propone: "Es un equipo que ha sostenido al fútbol argentino un poquito. Es el que mostró algo distinto, una línea de juego, constancia en el tiempo, dejaron desarrollar una idea y lógicamente que después está en la preparación de cada uno. Es un equipo que tiene las mejores ideas y tiene un buen juego colectivo".

Sin embargo, el "Pipa" también contó lo que le molesta del fútbol actual en nuestro país: "Faltan proyectos a largo plazo, no hay resultados sin procesos. Acá no se respeta eso. Hay que entrenar. Yo veo en el fútbol argentino algo muy particular hace varios años, y es que se entrena en base a otra cosa que no es el deporte mismo. Al fútbol se entrena jugando al fútbol. No hacen fútbol y esto se está haciendo desde temprana edad. Hay que prepararse y estudiar, ponen chicos que les hacen hacer cualquier cosa adentro de la cancha. Si vos no tenés gente que lo desarrolla y entienda estamos cada vez peor".