Tristeza en el fútbol: murió un chico de 17 años mientras entrenaba

Se trata de Thiago Baca, quien sufrió una muerte súbita practicando en el club Independiente de San Cayetano.

Thiago Baca, un deportista de 17 años de la localidad bonaerense de San Cayetano, murió este miércoles de forma súbita. El fatal hecho sucedió mientras el joven estaba entrenando en el club Independiente junto a otros compañeros de equipo.

Según informaron quienes estaban presentes el 22 de febrero, Thiago, oriundo de esa ciudad, se desplomó mientras realizaba un ejercicio en una de las canchas auxiliares del complejo de deportes con el plantel y se vivieron varios minutos de tensión..

Thiago junto a compañeros del club Independiente.

Trabajadores del club llamaron de forma inmediata a los servicios de salud de San Cayetano, que ingresaron al predio y lo trasladaron al hospital municipal. Al defensor de la Sexta División del club Independiente previamente le realizaron tareas de reanimación durante casi una hora, entre ellos, el primero en zocorrerlo fue su técnico, Maximiliano Montiel, pero no pudieron salvarle la vida.

Thiago, que era categoría 2005, llegó a Independiente siendo muy pequeño. Jugaba como lateral derecho, puesto que había descubierto en el club luego de hacer la escuelita y todas las divisiones inferiores alcanzando la Sexta División. Era uno de los seis hijos de padres separados.

Varios clubes e instituciones de la zona como de la región, la Liga de Necochea, autoridades deportivas, otros órganos deportivos y sociales se manifestaron sobre el triste desenlace de Thiago y mandaron mensajes de apoyo y acompañamiento a la familia del chico de 17 años.

El mensaje de la familia de Thiago Baca

La familia de Thiago le dedicó un emotivo mensaje en Instagram junto a un video con fotos, horas después de su fallecimiento.

“El día que tú corazón dejo de latir, el mío se aceleró. Mis piernas temblaban y yo no podía caer en la realidad, no podía aceptarlo. Solo pensaba que ya no iba a verte más, me imaginaba lo difícil que iba a ser mi vida a partir de ese Instante.

El día que te fuiste mis ojos comenzaron a brillar sin parar, porque jamás se iban esas lágrimas. Siempre aparecían en mi rostro una y otra vez. El dolor que sentí sigue intacto, lo llevo dentro de mi alma, guardado en una gran caja de cristal que a veces se rompe y lo vuelvo a sentir como el primer día.

El día que te fuiste me convertí en un ser totalmente diferente. Mucho más frágil, pero a veces tan fuerte .Te Amo Hijo mío, hoy y siempre en mi corazón”.

El club Independiente dejó un mensaje tras la muerte de Thiago Baca

En redes sociales, el Club Independiente de San Cayetano escribió un mensaje para despedirse públicamente de Thiago horas más tarde de conocerse su fallecimiento: “Con hondo pesar despedimos a un niño de nuestro club. Te vamos a extrañar, Thiago”.