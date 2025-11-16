Instituto recibe a Talleres en un clásico de Córdoba: hora, TV en vivo y streaming

El Talleres de Carlos Tevez visitará a Instituto este domingo en un clásico cordobés con sabor a definición. La T necesita sumar de a tres para asegurar su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, mientras que la Gloria, que ya no tiene chances de clasificar ni a la siguiente instancia ni a copas internacionales, buscará arruinarle la tarde a su eterno rival en el Estadio Monumental Presidente Perón.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Talleres e Instituto, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Talleres e Instituto de Córdoba?

El partido entre Talleres e Instituto por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Clausura se jugará este domingo 16 de noviembre de 2025, a partir de las 17 horas (hora argentina) en el Estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y estará bajo la dirección del árbitro Yael Falcón Pérez, con Hernán Mastrángelo como encargado del VAR. El streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El conjunto albiazul llega a esta última jornada ocupando el séptimo puesto de la tabla con 20 unidades y con una ecuación clara: si vence a Instituto, sella su clasificación a los playoffs del Clausura. En caso de empatar o perder, deberá esperar que se den otros resultados para poder avanzar a la siguiente fase. Los dirigidos por Carlos Tevez atraviesan un buen momento futbolístico, habiendo ganado tres de sus últimos cuatro compromisos.

Para este encuentro decisivo, Talleres tendrá una baja sensible en el mediocampo. Juan Camilo Portilla no estará disponible debido a su convocatoria a la Selección de Colombia para la fecha FIFA, lo que obligará a Tevez a realizar modificaciones en el once inicial. En principio, Joaquín Mosqueira ocuparía el lugar del volante colombiano en el centro del campo.

Además de la ausencia de Portilla, el entrenador albiazul prepararía un movimiento táctico interesante para potenciar la ofensiva. Valentín Depietri ingresaría al once titular para acompañar a Luis Miguel Angulo en la delantera, mientras que el brasileño Rick retrasaría su posición para desempeñarse desde la zona de volantes, aportando así mayor peso en la creación de juego.

Por su parte, Instituto no se juega nada en esta última fecha, ya que no tiene posibilidades matemáticas de clasificarse a playoffs ni de acceder a torneos internacionales. Sin embargo, el equipo del Gato Oldrá buscará despedirse del torneo de la mejor manera ante su clásico rival. La Gloria viene de caer 2-1 ante Sarmiento y acumula tres derrotas consecutivas, cerrando así un año irregular en el que empezó con mejores perspectivas pero terminó de menor a mayor.

En medio de este cierre de temporada, el club de Alta Córdoba confirmó una buena noticia para su hinchada: hará uso de la opción de compra y adquirirá el 80% del pase del delantero Alex Luna, quien en los próximos días firmará contrato hasta diciembre de 2029. El jugador ha demostrado buen nivel durante su paso por la institución y se convertirá en una pieza clave para el proyecto futuro.

Este encuentro tiene un condimento especial por tratarse del clásico cordobés, uno de los duelos más intensos del fútbol argentino debido a la histórica rivalidad entre ambas instituciones. Aunque Instituto no tenga objetivos deportivos en juego, la motivación extra de enfrentar a Talleres y la posibilidad de complicarle la clasificación a su rival de toda la vida será suficiente aliciente para los dirigidos por Daniel Oldrá.

Formaciones probables de Instituto y Talleres

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar, Elías Pereyra; Stéfano Moreyra o Ignacio Méndez, Gastón Lodico o Matías Gallardo; Jhon Córdoba, Manuel Romero, Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Joaquín Mosqueira, Mateo Cáceres, Rick; Valentín Depietri, Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.

El técnico de Talleres, Carlos Tevez, deberá armar su once inicial sin Juan Camilo Portilla, quien fue convocado por la Selección de Colombia. Joaquín Mosqueira es el candidato natural para reemplazar al volante cafetero en el centro del campo. Además, el Apache realizaría un ajuste táctico ofensivo incorporando a Valentín Depietri como acompañante de Luis Miguel Angulo en la delantera, retrasando a Rick a la zona de volantes para darle mayor llegada y creación al equipo.

El resto del equipo albiazul mantendría la base habitual, con Guido Herrera en el arco, una defensa conformada por Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez, y un mediocampo completado por Ulises Ortegoza y Mateo Cáceres junto a los ya mencionados Mosqueira y Rick. La apuesta ofensiva con Depietri y Angulo demuestra la intención de Tevez de ir por los tres puntos que aseguren la clasificación.

Por el lado de Instituto, Daniel Oldrá tendrá tres ausencias por lesión, entre ellas la del lateral derecho uruguayo Emanuel Beltrán, quien iba a ser titular. Esta baja abriría las puertas para que Juan Franco regrese al once inicial después de varios partidos sin estar desde el arranque. El paraguayo, cuyo contrato finaliza a fin de año y que había perdido terreno en el ciclo de Oldrá, tendría así una gran oportunidad en el clásico para demostrar su nivel.

El técnico de la Gloria se inclina por mantener el esquema que viene utilizando, con tres defensores centrales y dos carrileros por las bandas. La principal duda está en el mediocampo, donde todavía no tiene definidos los dos volantes centrales que acompañarán el doble cinco. Stéfano Moreyra, Ignacio Méndez, Gastón Lodico y Matías Gallardo son los cuatro jugadores que compiten por los dos lugares disponibles. En el ataque, mantendría el tridente que enfrentó a Sarmiento, con Manuel Romero como referencia de área, acompañado por Alex Luna y Jhon Córdoba en los costados.

Instituto vs. Talleres: ficha técnica