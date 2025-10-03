Sorpresa en el fútbol por el exjugador que cruzó a José Luis Espert

En medio del escándalo de José Luis Espert y sus presuntas vinculaciones con Fred Machado, el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos, ahora hubo una situación que llamó la atención y que tiene a un exfutbolista como Claudio "Turco" García que sorprendió con una feroz crítica al diputado. "Pero después soy yo el que el que busca el voto falopero", dijo el exjugador de Racing.

Turco García lanzó ese comentario en sus redes sociales, ya que será canddiato en las próximas elecciones por la Ciudad de Buenos Aires. El exfutbolista, por otro lado, fue muy crítico del diputado Espert y, además, apuntó directamente contra la campaña.

Claudio “Turco” García, histórico delantero de Racing y de la Selección Argentina, sorprendió en agosto al anunciar su salto a la política. El ex futbolista será candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones del 26 de octubre, dentro de la lista del Partido Integrar. En la nómina, García ocupa el tercer lugar. No fue la primera vez que hizo algún comentario de este estilo, ya que hace un tiempo indicó: "El voto duro lo fue a buscar tu candidato en un avión privado".

A lo largo de su carrera jugó en equipos importantes de la Argentina como Vélez, Racing, Colón, Independiente Rivadavia y All Boys, además de tener pasos por el Olympique de Lyon en Francia y el Real Jaén en España. Su posición natural fue la de delantero, aunque también se desempeñó como mediocampista ofensivo, siempre con un carácter fuerte y una impronta que lo volvió popular en las tribunas.

A nivel selección, fue parte de la generación de los 90 que le dio títulos a la Argentina: ganó las Copas América de 1991 y 1993, además de la Copa Rey Fahd en 1992. Aunque no sumó títulos de liga a nivel clubes, dejó huella especialmente en Racing y en Huracán, donde todavía lo recuerdan como un ídolo. Su estilo combativo, su vínculo con los hinchas y su vida marcada por la superación personal le dieron una impronta particular dentro del fútbol argentino.