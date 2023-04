Santiago Maratea lanzó su colecta para ayudar a Independiente y explotaron los memes

Santiago Maratea oficializó su colecta para ayudar a Independiente a pagar las deudas y los memes estallaron en las redes sociales a los pocos minutos.

Santiago Maratea lanzó oficialmente la colecta para ayudar a Independiente con sus millonarias deudas y los memes estallaron en las redes sociales. Por supuesto, muchos fanáticos de Racing aprovecharon la ocasión para cargar al rival de toda la vida por la iniciativa del influencer y subieron distintas imágenes picanteándolo. Para colmo, varios fanáticos del "Rojo" también se sumaron y no guardaron su sentido del humor ante la situación.

"Independiente tiene asì millones de hinchas y algo así como 115 mil socios (que pagan 4 mil pesos por mes). Si sólo 2 millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses (4 mil pesos) llegas a juntar 20 millones de dólares y pagás toda la deuda, beso", fue el mensaje que Maratea dejó a principios de abril y con el que anticipó su acción solidaria con la institución. Tras varias reuniones con los dirigentes, finalmente la presentaron y la gente respondió a través de las redes.

Los memes por la colecta de Santiago Maratea para ayudar a Independiente

Santi Maratea presentó la colecta para salvar a Independiente

El influencer contó con la compañía de un ídolo como Miguel Ángel "Pepé" Santoro, el ex entrenador y ex arquero que fue multicampeón con estos colores en las décadas de 1960 y 1970. El joven desmintió que esta situación esté vinculada con el macrismo y aseguró: "La transparencia es el ADN de mis colectas". "Yo hago colectas, hace más de dos años que arranqué con esto. Tengo una frase que es ´no es caridad lo que hago´", profundizó. Además, resaltó que "no tiene 100% que ver con la caridad, sino de ver cómo nos organizamos con las nuevas tecnologías para llegar a soluciones colectivas".