Santiago Lencina: de qué juega, edad, dónde nació y altura del futbolista

Santiago Lencina con la camiseta de River.

Santiago Lencina es uno de los jugadores que aparecen como gran promesa en el fútbol argentino. Producto de su calidad, en los primeros minutos que se lo vio en el campo de juego con la camiseta de River Plate, el futbolista generó ilusión en el elenco "Millonario", al estar probablemente ante una nueva joya. Algo que le daría continuidad al surgimiento de jugadores talentosos en el club en el último tiempo, que encabezan Claudio "Diablito" Echeverri y Franco Mastantuono, vendidos al Manchester City y Real Madrid respectivamente.

El futbolista apareció en 2024 y se consolida en 2025 como una nueva carta ganadora en el conjunto de Núñez, con un pie zurdo talentoso y como una variante que puede significar un revulsivo en su equipo. Basta recordar los zurdos habilidosos que tuyo Argentina a lo largo de la historia para ilusionarse con la chance de que se convierta en uno de los grandes proyectos también para la Selección Argentina del futuro.

Cuántos años tiene Santiago Lencina y dónde nació

Santiago Lencina tiene 19 años. Nació el 4 de septiembre de 2005 en la ciudad chaqueña de Corzuela, a 230 kilómetros de Resistencia, la capital provincial.

Cuál es la altura de Santiago Lencina

Santiago Lencina debutó en primera en 2024.

Santiago Lencina mide 1,73 metros.

De qué juega Santiago Lencina

El futbolista Santiago Lencina es un mediocampista ofensivo. Desfachatado, aparece como el "nuevo 10" de la cantera de River, que tiene una larga historia de jugadores que surgieron en esa posición, de nexo entre el mediocampo y la delantera. Un número que en River tuvieron de protagonista a jugadores como "Beto Alonso, Marcelo Gallardo, Pablo Aimar y Ariel Ortega, entre otros. Hasta el momento, los puestos que ocupó son el de interior izquierdo y extremo derecho.

La llegada del joven mediocampista ofensivo a la Institución de Núñez se produjo en 2018, cuando se incorporó a la prenovena luego de superar una prueba realizada el año anterior. El jugador en el Club Atlético Deportivo Obreros Unidos, una humilde entidad de su Corzuela natal. Tuvo su debut el 17 de octubre de 2023, bajo la dirección técnica de Marcelo Escudero.

Con este mismo entrenador debutó en primera división. el 4 de agosto de 2024, cuando ingresó a los 38 minutos del segundo tiempo por Pablo Solari en un empate sin goles contra Unión, en Santa Fe. Sus estadísticas en reserva marcan que tuvo nueve goles y una docena de asistencias en 49 partidos oficiales. Ahora se espera que continúe creciendo en la primera división y triunfe.