Salió campeón con Racing y fulminó a Víctor Blanco: "No entiende nada"

Un exjugador que gritó campeón con Racing Club de Avellaneda destrozó a Víctor Blanco por su gestión en la presidencia de la "Academia" tras las eliminaciones en la Copa Argentina y la Libertadores.

Racing no atraviesa su mejor momento tras quedar afuera de la Copa Argentina y la Libertadores en el segundo semestre del 2023 y un campeón con el club expresó su enojo por este presente. Luego de las mencionadas eliminaciones, Fernando Gago dio un paso al costado y Víctor Blanco, presidente de la "Academia", fue el principal apuntado. Por este motivo, el referente no perdonó al directivo y lo destrozó con varios comentarios picantes.

Maximiliano Estévez, quien se consagró en el histórico campeonato conseguido a finales del 2001 de la mano de Reinaldo "Mostaza" Merlo fue el exfutbolista que atacó con todo al mandamás de la institución. El "Chanchi", que además surgió del elenco de Avellaneda, opinó sobre la gestión que comenzó en 2013 y que todavía está al mando. Claro que, ante la situación que vive el equipo, el exdelantero no se guardó nada y fue por demás contundente.

"Se equivocó mucho porque se mete en un terreno que sabe, en el rubro futbolístico del que no entiende nada. La gente le cae al 'Mago' (Rubén) Capria pero me parece que no lo dejan meter mucho la cuchara y que tome las decisiones que tiene que tomar", sostuvo Estévez en diálogo con Radio Splendid. Con sus dichos, el exatacante de la "Academia" dejó en claro lo que piensa y cargó contra Víctor Blanco.

Por otro lado, el "Chanchi" también "defendió" a Fernando Gago y aseguró que a los directivos actuales no les queda mucho tiempo en el club: "El ciclo está terminado. Era el momento de darle salida a algunos futbolistas y la dirigencia falló. Ahí estuvo la falencia. Se va un técnico que tuvo un gran proceso, que estuvo puntero en esta Copa. El desgaste está en no traer jugadores de jerarquía e incorporar a algunos que no van a rendir". Cabe destacar que Racing está quinto en la Zona B del torneo local tras la derrota con Platense y perdió el liderazgo a manos de Belgrano de Córdoba.

Sarmiento de Junín vs. Racing Club por la Copa de la Liga Profesional hora, TV en vivo y streaming

Racing Club visitará a Sarmiento de Junín el próximo jueves 19 de octubre desde las 21:00 por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional. La transmisión de la televisión en vivo del partido todavía no está confirmada, pero estaría a cargo de TNT Sports o ESPN Premium. Para poder acceder al mismo hay que tener contratado el servicio de cable y el pack fútbol. Además, el streaming online podrá verse por DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.

El picante comunicado de Vecchio para todo Racing

El futbolista de Racing, Emiliano Vecchio, se cruzó con los que decían que tenía un conflicto con sus compañeros y que, por esa razón, Fernando Gago no contaba con él para los partidos en el campeonato. Si bien ya está recuperado de la rotura de ligamento, el jugador con pasado en Rosario Central todavía no estuvo en los cruces. Ahora, todo indica que tampoco jugará contra Sarmiento de Junín tras la fecha FIFA.

El futbolista no es tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla, pero antes tampoco lo había sido por el propio Gago. Incluso, ahora no fue elegido par ser titular en el partido contra Platense y disparó una serie de versiones que tiene que ver con que se había quedado afuera porque "había llegado tarde a una práctica". Sin embargo, rápidamente el propio Vecchio salió en contra de los dichos.