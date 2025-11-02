River recibe a Gimnasia en un Monumental caliente: hora, TV en vivo y streaming

River recibe a Gimnasia de La Plata, en un clima enrarecido.

River Plate atraviesa la crisis futbolística más importante desde el regreso de Marcelo Gallardo y recibirá este domingo a Gimnasia de La Plata en un Estadio Monumental que promete estar caldeado tras la dolorosa eliminación ante Independiente Rivadavia en la Copa Argentina. El Millonario, que va camino a los dos años sin títulos y venía de una racha de cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, necesita imperiosamente sumar de a tres para mantenerse en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores, mientras que el Lobo llega sumido en una profunda crisis institucional tras los incidentes violentos en la Asamblea del club, pero con el objetivo de asegurar matemáticamente la permanencia.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y Gimnasia de La Plata, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River y Gimnasia de La Plata?

El partido entre River Plate y Gimnasia de La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 se jugará este domingo 2 de noviembre de 2025, a partir de las 20:30 horas (hora argentina) en el Estadio MAS Monumental de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium para toda Argentina. El streaming online estará a cargo de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será Nazareno Arasa.

Los dirigidos por Gallardo llegan a este partido en medio de la crisis futbolística más importante desde que el Muñeco es entrenador. Va camino a los dos años sin títulos y las eliminaciones dolorosas de Copa Libertadores y Copa Argentina comienzan a acumularse. Más allá del triunfo ante Talleres la fecha pasada, en el Clausura el equipo venía de una racha de cuatro derrotas consecutivas, la peor en 15 años. La reciente caída por penales ante Independiente Rivadavia en Córdoba intensificó el malestar en el hincha millonario.

El partido ante el conjunto platense es vital para la clasificación al certamen más prestigioso del continente. Actualmente River marcha tercero en la tabla anual con 52 puntos, uno menos que Boca, que jugará antes contra Estudiantes. Hoy se estaría metiendo a la fase 2 de la Copa Libertadores, instancia peligrosa donde el Xeneize quedó eliminado frente a Alianza Lima. Muy cerca se encuentran Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, ambos con 51 puntos.

Perder puntos en su casa los puede dejar muy mal parados teniendo en cuenta que la próxima fecha visitarán La Bombonera para enfrentarse a su clásico rival. Además, en la Zona B del Clausura están quintos con 21 puntos, a cuatro de Vélez que está cuarto y a seis de la punta. A falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular, estarían jugando su partido de octavos de final de visitante.

En Gimnasia este jueves se vivió una situación muy tensa en el microestadio del club. La Asamblea Ordinaria anual, encabezada por el presidente Mariano Cowen, terminó con piñas, sillazos y botellazos en repudio a la actual Comisión Directiva. El clima institucional del Lobo atraviesa uno de sus momentos más complicados, con dirigentes y socios enfrentados por la conducción del club platense.

Con este caldeado clima institucional, el Lobo, que viene de perder 2 a 0 el clásico ante Estudiantes hace dos fechas, se presentará en el Monumental con el objetivo de conseguir un triunfo que los salve matemáticamente del descenso. Actualmente poseen 29 unidades en la tabla anual, cinco más que Aldosivi, que hoy está descendiendo por esta vía. El interino Fernando Zaniratto planea realizar algunas modificaciones con respecto al equipo que cayó en el UNO frente al Pincha. Pedro Silva Torrejón se recuperó del esguince de tobillo y regresará a la titularidad, mientras que Alejandro Piedrahita ingresaría en lugar de Lucas Castro en una variante llamativa del DT.

El partido se presenta crucial para ambos equipos por motivos completamente diferentes. River está obligado a ganar para mantenerse en zona de clasificación a la Libertadores, a la espera de lo que haga Boca -que lo aventaja por un punto en la tabla anual- y sabiendo que Riestra -con un punto menos- ya perdió su compromiso. El Monumental promete estar caldeado y ser un factor determinante para que el Millonario sume los tres puntos en un momento crítico de la temporada.

Montiel, afuera del duelo de River vs. Gimnasia.

Formaciones probables de River y Gimnasia de La Plata

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño (o Juan Carlos Portillo), Juan Fernando Quintero, Cristian Jaime (o Ignacio Fernández); Facundo Colidio, Maximiliano Salas.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres.

El técnico de River, Gallardo, tiene confirmada la ausencia de Gonzalo Montiel por esguince de rodilla, quien será reemplazado por Fabricio Bustos en el lateral derecho. El resto de la defensa se mantendría sin cambios, aunque Marcos Acuña, Lautaro Rivero y Lucas Martínez Quarta están al límite de amarillas y deberán cuidarse pensando en el Superclásico de la próxima fecha. En el arco, Franco Armani será el guardameta titular como siempre.

En el medio es casi un hecho que regresa Enzo Pérez, y el DT debe definir quién sale entre Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño, ambos de correcta performance en el último cotejo ante Independiente Rivadavia. La otra duda que mantiene el Muñeco es si dispone el ingreso del juvenil Cristian Jaime en lugar de Ignacio Fernández, uno de los más resistidos por el hincha millonario. Juan Fernando Quintero se mantendría en su posición habitual. La delantera, sin Sebastián Driussi lesionado y con Miguel Borja en el ojo de la tormenta por su bajo rendimiento, no sufriría modificaciones y estaría conformada por Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

Por el lado de Gimnasia, el interino Fernando Zaniratto realizó este viernes el último ensayo futbolístico con dos variantes con respecto al equipo que cayó en el clásico platense ante Estudiantes. Pedro Silva Torrejón fue probado nuevamente como titular tras recuperarse del esguince de tobillo sufrido en el último encuentro. Aunque parecía que su lugar sería ocupado por Juan Manuel Villalba, el ex jugador de Boca finalmente se mantendrá en el equipo como lateral izquierdo.

La otra variante llamativa que realizó Zaniratto en el último ensayo es el ingreso del colombiano Alejandro Piedrahita, que no formó parte de la nómina de convocados ante el Pincha, en lugar de uno de los referentes del plantel como Lucas Castro. De esta manera, Bautista Merlini dejará el sector izquierdo del ataque y pasará al centro, para jugar por detrás de Marcelo Torres. Además, Manuel Panaro reemplazará a Fabricio Corbalán, pasando así Juan Pintado al lateral derecho y el oriundo de Bolívar jugará como extremo por una de las bandas, manteniendo de esa manera el sistema 4-2-3-1. Entre las novedades, Jorge de Asís regresó a trabajar con el plantel principal tras recuperarse de una lesión meniscal y podría meterse en la lista de convocados.

River vs. Gimnasia de La Plata: ficha técnica