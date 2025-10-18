River Plate vs Talleres por Torneo Clausura 2025: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate vs Talleres por Torneo Clausura 2025: cuándo juegan, formaciones y cómo ver

River Plate visita a Talleres en Córdoba por la fecha 13 del Grupo B del Torneo Clausura 2025, en un cruce que encuentra al Millonario urgido de puntos tras enlazar cuatro derrotas consecutivas y a la T en alza, con una racha positiva que la acercó a los puestos de clasificación.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y Talleres, fecha y horario, cómo ver en vivo, la previa y las formaciones probables.

¿Cuándo juegan River Plate y Talleres?

El partido entre Talleres y River Plate por la fecha 13 del Torneo Clausura se juega este sábado 18 de octubre a las 20.30 en el Mario Alberto Kempes. El árbitro designado es Ariel Penel. La televisación estará a cargo de TNT Sports.

Del lado de River, el equipo de Marcelo Gallardo llega con la necesidad de cortar una seguidilla de cuatro caídas al hilo y retomar confianza tras la derrota 1-0 ante Sarmiento en la fecha pasada. En el Clausura, el Millonario se ubica 5.º con 18 puntos, todavía en la pelea por meterse en los playoffs.

La lupa también está puesta en la Tabla Anual, donde River marcha 3.º con 49 unidades, un puesto que hoy lo llevaría a la fase previa de la próxima Copa Libertadores. La presión es alta: detrás aparecen Argentinos Juniors y Riestra con 48, mientras que Boca (50) y Rosario Central (56) están por encima y con un partido menos, por lo que cada punto en Córdoba vale doble para los de Núñez.

Con ese panorama, Gallardo apunta a recuperar solidez y eficacia fuera de casa. Más allá de la lucha por los playoffs, el objetivo inmediato es cortar la mala racha y sostener la zona de copas internacionales, un aspecto que puede marcar el cierre de temporada.

Talleres llega fortalecido: viene de vencer 2-1 a Gimnasia en La Plata y acumula seis jornadas sin derrotas, una remontada que lo sacó del fondo después de un comienzo complejo. En el Clausura está 11.º con 14 puntos, aún fuera de la zona de clasificación, pero con envión y margen para escalar.

El equipo de Carlos Tévez también monitorea la Tabla Anual por el descenso. Depende de sí mismo para sostener la categoría, por lo que cada fecha se vive como una final. Extender el invicto y sumar de a tres ante River sería un impulso clave de cara al tramo final del calendario.

En el historial reciente, el último cruce fue el 13 de abril de 2025, empate 1-1 en el Monumental con goles de Miguel Borja y Valentín Depietri. En Córdoba, el antecedente inmediato es del 14 de agosto de 2024 por la ida de octavos de la Copa Libertadores: triunfo 1-0 de River con tanto de Paulo Díaz.

Formaciones probables de Talleres y River Plate

En River, Marcelo Gallardo evalúa variantes con el regreso de futbolistas tras la Fecha FIFA y la vuelta de Juan Portillo tras cumplir suspensión. Se perfilan para regresar Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero. La duda pasa por Marcos Acuña, quien arrastra un traumatismo en la rodilla izquierda y no se entrenó con normalidad en los últimos días.

La probable del Millonario se arma con doble volante central y dos mediapuntas por detrás de los delanteros, buscando mayor control y conexiones interiores. En ataque, Maximiliano Salas y Facundo Colidio aparecen como las cartas para profundizar y finalizar.

En Talleres, Carlos Tévez analiza repetir el once que venció a Gimnasia 2-1, algo inédito en el semestre. La principal incógnita es el mediocampo: Juan Portilla regresó de la Selección de Colombia tras sumar minutos en la Fecha FIFA y su inclusión desde el arranque dependerá de cómo responda en el entrenamiento final. Si no va de inicio, Matías Galarza conservaría su lugar.

El tridente ofensivo con Rick, Federico Girotti y Valentín Depietri le dio profundidad a la T, mientras que en el fondo se sostiene la zaga con Matías Catalán y José Palomino, más la proyección de Augusto Schott y Gabriel Báez por los laterales.

Probable formación de River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Portillo, Kevin Castaño; Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio.

Probable formación de Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Matías Galarza o Juan Portilla, Mateo Cáceres; Rick, Federico Girotti, Valentín Depietri.

Talleres vs River Plate: Ficha técnica