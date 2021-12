Retiro de Agüero: otros jugadores que dijeron adiós por problemas cardíacos

La noticia del retiro del Kun Agüero tuvo un impacto mundial. En la conferencia sostuvo que "fue para cuidar su salud". Hubo varios futbolistas que hicieron lo mismo.

La noticia del retiro del Kun Agüero fue una de las más duras a nivel deportivo en todo el año. El delantero del Barcelona asustó a todo el mundo cuando, en medio de un partido oficial, se agarró el pecho y decidió salir del campo de juego para preservar su salud. Más allá de lo impactante de la situación, hubo varios jugadores que tuvieron que tomar una decisión similar para preservar su salud.

El momento del freno de Agüero se dio el pasado 30 de octubre en el encuentro entre el Barcelona y el Alavés. En aquel momento, luego de un pique, el "Kun" se agarró el pecho y se tomó la garganta por sentir un dolor que, según contó, nunca había sentido. En aquel entonces, el jugador del Barcelona abandonó el Camp Nou en ambulacia para que le hagan más pruebas en un centro médico. En ese entonces, la frecuencia cardíaca era mucho más alta de la normal y, en el hospital, se sintió mareado y finalmente se recompuso.

Lo ocurrido con Agüero impactó a todos sus compañeros, pero la realidad marca que fueron varios jugadores los que tuvieron que tomar esta decisión para priorizar su salud. Con 33 años, ahora el delantero le dijo adiós al fútbol.

Iker Casillas, el dueño del arco del Real Madrid

El caso de Iker Casillas fue bastante llamativo y quizás uno de los menos recordados. El arquero que fue capitán de la Selección en el Mundial 2010 dio un susto en medio de un entrenamiento del Porto -luego de haberse ido del Real Madrid- en el que jugaba contra el Mostoles. En el entrenamiento, Casillas se desvaneció y tuvo que ser llevado a un hospital.

En principio, se pensó que lo de Casillas no iba a pasar a mayores, pero finalmente tuvo que ser operado de urgencia por un problema coronario. A sus 39 años, y con ganas de seguir atajando, Casillas tomó la decisión de abandonar el fútbol pero desde el momento del desvanecimiento hasta el día de la decisión -un año después- nunca más volvió a atajar.

Marcelo Bravo, el caso más emblemático del fútbol argentino

El caso de Marcelo Bravo es uno de los más conocidos en el fútbol argentino. Con tan solo 20 años y siendo reconocido en el fútbol argentino, durante la temporada 2005, el jugador de Vélez tuvo que abandonar los campos de juego. Apuntado como posible figura del fortín, el mediocampista abandonó las canchas cuando le detectaron una arritmia.

En una charla con TyC Sports, el ahora técnico de la Cuarta División de Vélez contó: "Yo recuerdo que venía de jugar mi mejor partido en Primera División. Ese día le ganamos 6-0 a Gimnasia en La Plata, hice un gol, di varias asistencias y sentía que definitivamente había pasado mi período de adaptación. Dos días después, me presenté a entrenar como siempre, ahí es donde se acerca Miguel Angel Russo y me dice primero que no me cambie y después que necesitaba hablar conmigo. Inmediatamente me comunica que en los estudios que se habían hecho durante la pretemporada me habían detectado un problemita cardíaco y que tenía que dejar de jugar y de entrenarme inmediatamente porque así lo había decidido en Cuerpo Médico del club".

El diagnóstico decía que, en aquel momento, era una miocardiopatía con atlo riesgo de padecer una muerte súbita. "Después me llegó la confirmación que tenía que abandonar definitivamente", dijo. Marcelo Bravo, finalmente abandonó la práctica profesional del fútbol pero Miguel Ángel Russo tomó la decisión de sumarlo a su cuerpo técnico y, luego, Vélez le empezó a dar más trabajo dentro de las divisiones inferiores hasta finalmente darle el lugar en la Cuarta División.

Juan Gilberto Funes, un crack de River

Uno de los delanteros más importantes de la historia del fútbol argentino sufrió un retiro anticipado. A fines de la década del '80, Juan Gilberto "Bufalo" Funes ganó todo con la "Banda Roja". El delantero que jugó en River, Vélez y en Grecia se retiró de la práctica profesional del fútbol en 1990. Luego de un posible traspaso a Francia, allí unos médicos vieron en la revisación previa que tenía inconvenientes. Así fue como el goleador volvió al país y estuvo muy cerca de empezar a jugar en Boca, pero a través de una serie de análisis, los cardiólogos que revisaron el caso dieron un informe muy potente: Funes debía abandonar el fútbol.

El delantero jugó en River y allí ganó la Copa Libertadores, la Copa Interamericana y hasta la Copa Intercontinental -la única que tiene el Millonario en su haber-. A pesar de semejante palmarés, el delantero tuvo que dejar la práctica deportiva a los 27 años porque, según los análisis, tenía "una insuficiencia aórtica". Así fue como el 27 de septiembre de 1900 Funes anunció su retiro y, si bien dijo que "tenía que adoptar la decisión" lo cierto es que volvió a jugar al fútbol -aunque se aen amistosos- para un equipo de San Luis y también participó en algunas pruebas de rally.

Más allá de esas actividades, el alejamiento del fútbol tuvo un fuerte impacto. Durante 1991, se tuvo que realizar una serie de intervenciones quirúrgicas y, en apenas cuatro meses, tuvo cinco. La última fue en 1992. Ese mismo día, el 11 de enero, Funes falleció. Tres meses después, Diego Armando Maradona organizó un partido en honor al delantero de River para juntar dinero para la familia.