Racing campeón del trofeo de campeones: le ganó a Boca en San Luis

Racing se quedó con el título de una insólita forma. El árbitro expulsó a cinco jugadores y, de esta forma, se suspendió el encuentro automáticamente.

Luego de lo que ocurrió en el final del campeonato en el que Racing perdió el campeonato, ahora el conjunto de Fernando Gago alcanzó el título tras vencer en la gran final 2-1 a Boca. De esta forma, se quedó con el Trofeo de Campeones y logró sacarse la espina de lo ocurrido hace un par de fin de semanas frente a River Plate. Los goles fueron de Matías Rojas y Carlos Alcaraz para la Academia, mientras que Briasco había abierto la cuenta, pero el partido terminó porque Boca quedó con seis jugadores.

El equipo que dirige Fernando Gago, de esta forma, ganó el primer título del año y lo hizo tras vencer en los penales a Boca Juniors en San Luis. La gran figura del partido fue Matías Rojas quien llevó, una vez más, la batuta del equipo académico.

Más allá de lo que ocurrió en el final, el partido fue bastante parejo. El conjunto xeneize había empezado arriba en el partido a través de un gol de Briasco, pero finalmente -un par de minutos después- Matías Rojas le dio el empate luego de un disparo desde afuera del área que terminó con un error de Agustín Rossi. Sobre el final, fue Carlos Alcaraz quien desniveló el partido para el equipo académico

El conjunto de La Ribera ganó tanto la Copa como la Liga Profesional en 2022 y, en este caso, protagonizará el partido ante los de Fernando Gago, que fueron subcampeones en el último certamen. El elenco de Avellaneda dejó en el camino a Tigre en un final agónico en cancha de Huracán y va por la heroica con el "Xeneize" que llega tras perder en semifinales de la Copa Argentina ante Patronato.

Los goles

Por el lado del "Xeneize" no tendrá desde el comienzo a Luca Langoni y Darío Benedetto, quienes no están al 100% para este compromiso. Los dos fueron más que importantes a lo largo del último campeonato, pero distintas dolencias físicas los marginaron de este cotejo. En la "Academia" quien no jugará será Enzo Copetti, ya que se retiró lesionado en el encuentro ante Tigre y tampoco está disponible para Fernando Gago.

Boca Juniors vs Racing Club: hora, TV en vivo y streaming

Boca Juniors enfrenta a Racing Club este domingo 6 de noviembre desde las 17:00 por el Trofeo de Campeones en el Estadio La Pedrera de Villa Mercedes, provincia de San Luis. La transmisión de la televisión en vivo del partido será de ESPN Premium y TNT Sports. Para poder acceder al mismo hay que tener contratado el servicio de cable y el pack fútbol. Además, el streaming online podrá verse por DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.

Posibles formaciones de Boca Juniors y Racing Club

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Norberto Briasco, Luis Vázquez y Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra.

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi y Eugenio Mena; Jonathan Gómez, Aníbal Moreno y Carlos Alcaraz; Matías Rojas, Maximiliano Romero y Johan Carbonero. DT: Fernando Gago.