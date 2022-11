Las inesperadas posibles bajas de Boca para enfrentar a Racing por el Trofeo de Campeones

De cara al duelo por el Trofeo de Campeones contra Racing, el Boca de Hugo Ibarra tendría algunas importantes bajas inesperadas para el once inicial.

Boca Juniors se prepara para enfrentar a Racing en el duelo por el Trofeo de Campeones y tendría algunas bajas importantes en el equipo que dirige Hugo Ibarra. Dicho encuentro se llevará a cabo el próximo domingo 6 de noviembre en el Estadio La Pedrera de Villa Mercedes, provincia de San Luis y el DT tendrá que definir al once titular para medirse ante la "Academia". Si bien restan horas para que se juegue el partido, hay dos futbolistas que no están en óptimas condiciones.

Uno de ellos es Darío Benedetto, quien sufrió una lesión en el compromiso ante Gimnasia y Esgrima La Plata de la cual todavía no se recuperó. El delantero es uno de los referentes del plantel y su ausencia se sintió en el cruce ante Independiente por la última fecha de la Liga Profesional. Como no está al 100%, desde el cuerpo técnico lo exigieron durante la semana con el fin de que llegue bien.

Sin embargo, no es el único hombre importante dentro del "Xeneize" que no estaría contra los dirigidos por Fernando Gago. Quien también está en duda es el joven Luca Langoni, una de las figuras en el campeonato obtenido por el conjunto del "Negro" Ibarra. El delantero surgido de la cantera del club de La Ribera tiene una sobrecarga muscular y todavía no hizo fútbol a nivel de sus compañeros, por lo que representa una preocupación para el DT.

En una de las prácticas previas al cotejo contra Racing, el estratega campeón de la Liga paró el siguiente equipo: Agustín Rossi, Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela, José Ramírez; Sebastián Villa, Luis Vázquez y Norberto Briasco. Teniendo en cuenta las distintas bajas -tales como las del "Pipa", Langoni y Rojo-, es muy posible que la formación no sea muy diferente a la que paró el entrenador.

Por dónde ver en vivo Boca Juniors vs. Racing Club por el Trofeo de Campeones

El "Xeneize" enfrentará a la "Academia" este domingo 6 de noviembre a las 17:30 con el arbitraje de Facundo Tello en el Estadio La Pedrera de Villa Mercedes, provincia de San Luis. El partido se podrá ver tan sólo por medio de la contratación del Pack Fútbol en ESPN Premium y TNT Sports. La transmisión del encuentro en vivo por la televisión estará a cargo de ESPN Premium. En tanto, el streaming online será de las mencionadas plataformas entre otras aplicaciones tecnológicas.

Cardona explotó tras ser borrado en Racing

Edwin Cardona explotó por los rumores que circularon este jueves en relación a su salida de Racing y, tras ser apartado del plantel de cara a la final del Trofeo de Campeones ante Boca Juniors, explicó su versión de los hechos a través de un comunicado en redes sociales, en el que manifestó que no dejará que sigan "manchando" su nombre.

"Si bien no ha sido mi mejor temporada, siempre he cumplido a cabalidad mis responsabilidades y obligaciones con el club al cual pertenezco, pero no puedo dejar pasar por alto que se siga manchando mi nombre y mi integridad por comentarios mal intencionados de personas que solo generan crìticas destructivas", se lee en una parte del mensaje.