Quien es Junior Benítez, el exfutbolista que irá a juicio por la muerte de su expareja

En las últimas horas se conoció que el exjugador de fútbol de Boca, Lanús y tantos otros equipos del fútbol argentino, Junior Benítez, irá a juicio oral por la muerte de su expareja Anabelia Ayala. El exfutbolista está acusado del delito de instigación al suicidio en contexto de violencia de género.

La medida se toma luego de que no se hizo lugar al pedido de sobreseimiento. En este sentido, se supo que en la reoslución, a la que tuvo acceso El Destape, se encuentra acreditado que entre 2018 y 2023 “en reiteradas ocasiones y de manera regular mientras mantenía una relación de pareja con Anabelia Ayala con claras intenciones de que la nombrada tome la decisión de quitarse la vida, la instigó y/o indujo para ello desarrollando conductas violentas y controladoras, de manera constante y progresiva, sobre su persona y la de su entorno familiar; conductas que la afectaron directamente, tanto de manera física como psíquica”.

El jugador defendió la camiseta de Boca Juniors entre 2017 y 2018 y fue detenido en el partido de Almirante Brown luego de ser denunciado por violencia de género. La denuncia fue presentada por su suegro, quien acusó al jugador de lesiones y agresiones contra su expareja. En este sentido, a lo largo de su vida Benítez fue protagonista de varios episodios violentos contra su exnovia y su familia. Por otro lado fue acusado de desobedecer una orden de restricción impuesta en su contra y condenado a seis meses de prisión en marzo del 2022 y volvió a ser arrestado en febrero del año pasado.

En la denuncia que sobre la que se basará el juicio, sobre Benítez se sostiene que, en este caso, “ejercía un control cuasi permanente sobre la vida de Anabelia de manera remota, ya sea accediendo a sus redes sociales personales, a través de las cuales interactuaba con ella y otros, a veces, hasta haciéndose pasar por ella; para llevar acabo dicho accionar se valía de diferentes dispositivos electrónicos, a saber tablets y teléfonos celulares, estando permanentemente conectado con Anabelia, quien también debía estar conectada e informarle sobre su situación, tanto geográfica como social”.

El 1° de enero de 2024 la joven se suicidó en su domicilio, lo que generó un sinfín de acusaciones contra el futbolista producto del calvario que padeció la víctima. Un dato no menor que se refuerza en el documento es que en abril de 2024 el imputado fue condenado a cinco años de prisión por el Juzgado en lo Correccional N°8 Departamental por el delito de coacción agravada (dos hechos), amenazas, daño (tres hechos), desobediencia (dos hechos) y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, todo en concurso real entre sí.

La carrera de Benítez

En 2016, Benítez fue transferido al Benfica de Portugal y tuvo un breve paso por el Sporting Braga. En 2017 volvió a Argentina para jugar en Boca Juniors, donde disputó 24 partidos y anotó tres goles. Luego continuó su trayectoria en Argentinos Juniors, Atlético San Luis de México y Delfín de Ecuador, sin lograr consolidarse. En 2021, Atlético Tucumán apostó por él, y allí convirtió tres goles en 24 encuentros hasta que finalizó su contrato el 31 de diciembre pasado. Actualmente, Benítez se encuentra sin club y ahora enfrenta graves cargos judiciales.