Qué pasa en la Copa Libertadores 2026 con el título de Lanús en la Copa Sudamericana

El partido entre Lanús y Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana terminó con el triunfo del Granate. De esta forma, el club del sur del Conurbano bonaerense se clasificó directamente a Copa Libertadores y, de esta forma, liberó un cupo para mas adelante.

El conjunto granate llega a esta instancia definitoria tras haber superado una llave muy competitiva ante Universidad de Chile en las semifinales. El equipo de Mauricio Pellegrino empató 2-2 en Santiago y luego selló su clasificación con un ajustado triunfo por 1-0 como local gracias al gol de Rodrigo Castillo. Esta actuación consolidó una racha de cinco partidos sin conocer la derrota en la Copa Sudamericana, lo que refleja la solidez y continuidad táctica que el entrenador ha logrado implementar en el plantel a lo largo del certamen.

El Atlético Mineiro alcanzó su primera final de Copa Sudamericana tras eliminar a Independiente del Valle en las semifinales. El Galo empató 1-1 en Quito con un gol agónico de Dudu en los minutos finales y luego sentenció la llave con un contundente 3-1 en Belo Horizonte. Este resultado reflejó la capacidad del equipo brasileño para resolver partidos de alta exigencia, tanto en condición de visitante como en su casa.

¿Qué pasa si Lanús gana, empata o pierde con Atlético Mineiro?

Al ganarle a Atlético Mineiro y consagrarse campeónde la Copa Sudamericana 2025, el conjunto Grante se clasificó para la Copa Libertadores 2026. Y esto hace unos cambios en el fútbol argentino y en la tabla anual.

Con este triunfo, por ejemplo, Barracas Central se clasificó a la Copa Sudamericana 2026. Pero también, por ejemplo River e Independiente suman alguna chance de clasificación a la Copa Libertadores o Sudamericana.



River suma una nueva chance para clasificar a la Copa Libertadores: Lanús también liberará un cupo si gana el Clausura. El Millonario debe ser campeón para ir a fase de grupos. Si ganan el torneo Central, Boca, Argentinos o Lanús, irá a fase 2. Por su parte, si uno de los primeros 10 de la tabla anual sale campeón del Clausura, Independiente entrará a la Sudamericana 2026.