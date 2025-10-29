Qué es de la vida de Sergio "La Bruja" Berti, el futbolista que pasó de Boca a River

Alfredo Berti con la camiseta de River.

Sergio "La Bruja" Berti fue un futbolista con una extensa y gran carrera en el fútbol argentino. Debutó en primera en Boca y luego pasó a River, en una de las transferencias de club a club más recordadas de las últimas décadas. Luego logró jugar en el fútbol europeo, tener otra etapa en el "Millonario" y alcanzó el momento más importante de su carrera cuando fue convocado al miundial 1998.

Entre sus pasos más destacados como futbolista, se encuentra un año jugando con la camiseta del Parma, que en la década del 90 fue uno de los grandes animadores del fútbol italiano, y por el Real Zaragoza de España, además de jugar en América de México, Barcelona de Guayaquil y Huracán. Hoy vive un presente complicado de salud y con su físico, muy lejos de aquellos tiempos que lo tuvieron brillando en un campo de juego.

Cómo es el presente de Sergio "La Bruja" Berti

El ex futbolista vive un presente difícil con problemas en sus rodillas. “No juego más. No puedo. No tengo rodillas. No tengo… es todo hueso con hueso, prácticamente. No tengo cartílago, es muy doloroso”, confesó "La Bruja", que descartó la propuesta de entrar a la cancha para participar de un partido de leyendas de River. Y agregó:"Sinceramente, de pedo camino. En serio, camino con mucho dolor.

La Bruja Berti en la actualidad.

A pesar de no realizar actividad física, el ex jugador de Parma y Zaragoza deslizó que piensa en operarse. "Habrá que pensar en un futuro no muy lejano, que viste que ahora la ciencia puede hacer un cambio y poner una rodilla nueva", afrimó Berti, con ganas de recuperar cierto bienestar. Los problemas de rodillas no es algo nuevo en muchos ex deportistas que dejaron la profesión, como lo fue el caso de Gabriel Batistuta, o de Rafael Nadal y Juan Martín del Potro en el tenis. Un tema muy doloroso y de no sencilla resolución.

La decisión de Berti de pasar de Boca a River

Respecto a lo que lo empujó a pasar de vestir la camiseta de Boca a la de River, "La Bruja" fue claro: "Podría decirse que me escapé de Boca para jugar en River. Yo ahí no me iba a quedar y surgió esta posibilidad, obviamente asesorado. No era un paso fácil de dar", resaltó. Y detalló lo que fue una reunión con Daniel Passarella, por entonces DT "Millonario": "Fui a una renuón en un bar, estaba sentado esperando cuando llegó un auto alemán de dos puertas. Pensé si me escondía o lo afrontaba. Estoy hablando de Daniel Passarella. Me dijo que era el jugador qeu necesitaba, que si me animaba a jugar en River. Mi respuesta fue ‘¿cuándo empiezo?’".

Berti en la Selección Argentina.

Los clubes en los que jugó Sergio "La Bruja" Berti