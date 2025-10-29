Por qué no juega Gabriel Arias contra Flamengo en el partido de vuelta de Copa Libertadores

Este miércoles, Racing Club recibe a Flamengo en Río de Janeiro para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Al igual que el último partido, Gustavo Costas tomó la decisión de poner a Facundo Cambeses como arquero titular, desplazando a Gabriel Arias al banco de suplentes.

La decisión del entrenador se fundamentó en el bajón en el rendimiento que mostró Arias en las últimas semanas. A pesar de que el arquero chileno, de 38 años, es un ícono para Racing, con seis títulos en su haber y un papel clave en la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025, sus errores recientes generaron dudas en el cuerpo técnico.

El punto de inflexión para Arias fue la séptima fecha del Torneo Clausura, en la derrota 3-2 ante Unión de Santa Fe, donde cometió fallas decisivas. Tras ese partido, Costas decidió darle la responsabilidad a Cambeses, de 28 años, quien respondió con creces: logró siete vallas invictas en ocho encuentros y se transformó en un pilar fundamental para que Racing pueda soñar con los playoffs locales y seguir en carrera por un título internacional.

Por su parte, Flamengo saldría a la cancha con Agustín Rossi en el arco; en defensa, Emerson Royal, Léo Ortiz o Danilo, Léo Pereira y Alex Sandro; el mediocampo estaría comandado por Erick Pulgar y Jorginho, mientras que Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino integrarían el ataque. El equipo brasileño será dirigido por Filipe Luís.