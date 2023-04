Otra grave amenaza contra Independiente: "Ganen o mueran"

Las banderas aparecieron a metros de los predios que tiene el club en Villa Domínico y Wilde.

Independiente sigue sin tener paz: en la mañana de este sábado, a metros de los predios que tiene el club en Villa Domínico y Wilde, aparecieron banderas con graves amenazas hacia el plantel. El próximo domingo el "Rojo" enfrentará a Estudiantes en un clima tenso.

La actualidad de Independiente no es la soñada ni mucho menos. Desde hace varios meses el club se encuentra en una situación económica preocupante por las altas deudas que debe afrontar si no quiere sufrir inhibiciones o consecuencias aún más graves. Como si fuera poco, el nivel futbolístico no es el esperado, sigue en la búsqueda de un entrenador y ahora se sumaron peligrosas intimidaciones por parte de personas que no fueron identificadas.

Las amenazas al plantel de Independiente

Hinchas de Indpendiente con banderas amenazantes.

En las primeras horas del sábado fueron colgadas varias banderas en las cercanías de los predios Santo Domingo y Wilde con mensajes graves. "Ganen o mueran”, “Esto no es Ra$in”, y “Háganse cargo, esto es Independiente”, son algunos de los trapos que fueron exhibidos contra los jugadores y la dirigencia del "Rojo".

Una de las banderas que fueron colgadas a metros del predio.

Si bien hasta el momento no fueron reveladas las personas que realizaron las repudiables amenazas, las banderas fueron sacadas de inmediato de los lugares en que fueron colocadas. Como si fuera poco, el domingo 16 de abril Independiente recibirá en su estadio a Racing en el clásico de Avellaneda.

El mensaje peligroso a metros de la puerta del predio de INdependiente.

El presente de Independiente en la Liga Profesional de Fútbol

Tras despedir a Leandro Stillitano por malos resultados en tan solo 8 partidos, la dirigencia del "Rojo" confirmó como interino a Pedro Damián Monzón, quien previamente fue ayudante de Julio César Falcioni y estaba a cargo de la Reserva.

En 9 encuentros que lleva dispitados en la Liga Profesional de Fútbol, el "Rojo" ganó uno, empató seis y cayó en dos oportunidades y se ubica 23° con 9 unidades, a solo tres del último de la tabla, Colón de Santa Fe.

De cara al cotejo del domingo frente a Estudiantes de La Plata, Monzón paró en los últimos entrenamientos un esquema con tres delanteros: los uruguayos Baltasar Barcia y Martín Cauteruccio, más el juvenil Tomás Rambert, que ingresaría en lugar de Nicolás Vallejo, expulsado ante San Lorenzo.

Tomás, juvenil de 19 años, es hijo de Pascual Rambert, el exdelantero del club que brilló en el club durante la década del 90' y luego jugó en Boca, River y el Inter de Italia.

En la defensa y el mediocampo, el equipo sería el mismo que enfrentó al "Ciclón" el apsado fin de semana, con Sergio Barreto e Iván Marcone como referentes dentro de los 11 titulares.